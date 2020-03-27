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جهاز الإحصاء: 27 ألف رحلة حركة الطائرات فى شهر ديسمبر الماضى

الجمعة، 27 مارس 2020 12:00 ص
جهاز الإحصاء: 27 ألف رحلة حركة الطائرات فى شهر ديسمبر الماضى حركة الطيران
كتب: مدحت عادل

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ارتفعت حركة الطائرات في شهر ديسمبر الماضي لتسجل 27 ألف رحلة، مقابل 25 ألف رحلة خلال الشهر المماثل من عام 2018‬ بزيادة طفيفة بلغت ألفي رحلة طيران، وفقا للنشرة المعلوماتية الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
 
وأظهرت بيانات النشرة الشهرية، أن نوفمبر الماضي شهد ارتفاعا مماثلا في عدد رحلات الطيران المسجلة وبلغ نحو 26 ألف رحلة طيران، مقابل 24 ألف رحلة في الشهر المماثل من عام 2018‬، بزيادة بلغت نحو ألفي رحلة طيران.
 
وبالنسبة لعدد ركاب الطائرات فقد حقق ارتفاعا أيضا خلال ديسمبر الماضي، حيث بلغ عدد الركاب نحو 2‬ .3 مليون راكب، مقابل 2.7 مليون راكب خلال نفس الشهر من عام 2018‬، بزيادة بلغت 500‬ ألف راكب، بينما بلغ عدد الركاب في نوفمبر الماضي نحو 3 ملايين راكب، بزيادة 300 ألف راكب، عن الرقم المحقق في نوفمبر المماثل من عام 2018 والبالغ 2.7 مليون راكب.
 
وفي سياق آخر، انخفضت كمية البضائع المنقولة بالطائرات في ديسمبر الماضي، وبلغت 35.3 ألف طن، مقابل 36.4 ألف طن في الشهر المماثل من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 900 ألف طن، بينما بلغت كمية البضائع المنقولة في نوفمبر الماضي نحو 25.6 ألف طن، مقابل 25.7 ألف طن في الشهر المماثل من عام 2018.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

حركة الطيران

اخبار الاقتصاد

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