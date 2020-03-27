جمعية مستثمرى بدر: نتواصل مع الحكومة لضمان تسهيل حركة نقل البضائع

كتب مدحت عادل

أكد المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، ان هناك مشاورات تجرى مع الأطراف المعنية بالحكومة من أجل وضع التدابير اللازمة لضمان توفير السيولة لحركة نقل البضائع والمواد الخام من وإلى المصانع لضمان انتظام حركة الإنتاج.

وقال المهندس بهاء العدلى في تصريح لليوم السابع، إن المصانع التزمت بقرار فرض الحظر في التوقيتات المعلنة وعدلت مواعيد العمل وفقا لذلك، وخاصة المصانع التي تعمل 3 ورديات طوال 24 ساعة بلا توقف، حتى لا تتضرر من القرار، ولكن هناك ترتيبات لابد منها لضمان انتقال البضائع والمواد الخام من المصانع إلى الموانئ والعكس.

وأضاف العادلي، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى إحتواء الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، كما أن هذه الإجراءات لا تتعارض مع استمرار الإنتاج بل على العكس فإن هذه الظروف الصعبة تستوجب اتخاذ ما يلزم من أجل ضمان استمرار عجلة الانتاج في الدوران وعدم التوقف حتى لا يتضرر الاقتصاد المصري.