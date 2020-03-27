جراح بإحدى مستشفيات ألمانيا: المرأة الحامل ليست أكثر عرضة للإصابة بكورونا

ماجد تمراز

قال الدكتور هشام عاشور، الجراح العالمي بإحدى مستشفيات ألمانيا، إن النساء الحوامل ليست معرضات للإصابة بفيروس كورونا أكثر من غيرهن، كما أن أعراض المرض لن تكون شديدة عليهن أكثر من غيرهن في حال إصابتهن بالفيروس، وذلك باستثناء الحوامل اللاتي يعانون من أمراض مزمنة هناك خطورة عليهم، ولديهم فرصة أكبر للإصابة بفيروس كورونا، لأن المناعة تكون أقل إلى حد ما، مؤكدا على ضرورة التزام الحوامل باجراءات الوقاية.

وأضاف الدكتور هشام عاشور، خلال تسجيل أذاعه الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc، أنه إذا كانت الأم الحامل مصابة بفيروس كورونا، فإن المرض لا ينتقل إلى طفلها الذي تحمله، حتى بعد ولادته، مشيرا أن الفيروس ليس موجودا في الدم الموجود عند الحبل السري أو أي جهاز يربط بين الطفل وأمه أثناء وجوده في رحمها، وأن كل الدراسات التي أجريت على الفيروس أكدت ذلك.

وأوضح الجراح المصري، أن الولادة الطبيعية أفضل شئ للأم وللجنين إلا اذا كان هناك أسباب قهرية حالت دون ذلك، مؤكدا أن الرضاعة الطبيعية مستحبة ومرغوب فيها لأنه لم يثبت أن فيروس كورونا موجود في لبن الأم، كما أن هذا اللبن يحمل أجسام مضادة.