جامعة سوهاج تشارك فى تعقيم وتطهير المؤسسات الحكومية للوقاية من "كورونا"

سوهاج محمود مقبول

نظم طلاب جامعة سوهاج "مبادرة لتطهير وتعقيم الأماكن الحيوية في مختلف أنحاء المحافظة تحت شعار "نعمل من أجل مصر" وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية بمراكز المحافظة ومديرية الصحة، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، والدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.

وقال الدكتور أحمد عزيز أن تلك المبادرة تأتى فى إطار حرص ادارة الجامعة علي تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمنع إتشار فيروس كورونا، وذلك إيماناً بدورها في خدمة المجتمع ومد يد العون ومساعدة المواطنين في إجتياز هذه المحنة التي تمر بها البلاد والحد من سرعة انتشار وتفشي هذا المرض.

وأضاف "عزيز" ان فعاليات المبادرة بدأت يوم الإثنين الماضي وتستهدف 11 مركز بالمحافظة حيث يتم استخدام أكثر من 40 لتر كلور خام لليوم الواحد بكل مركز وتخفيفه بنسب التركيز المعتمدة للتطهير، مشيرا إلى أنه تم تحضير وعمل مستحضرات التعقيم والتطهير المستخدمة في تلك المبادرة داخل وحدة "وقايه" بالجامعة وذلك تحت أشراف أساتذة متخصصين من كلية العلوم.

وقال الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس طلاب من أجل مصر أنه يشارك في تنفيذ أعمال تلك المبادرة 120 طالب وطالبه من الطلاب المتطوعين، حيث يتم تطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية والأماكن الحيوية والمواصلات ووسائل النقل بكل مركز وينفذ ذلك الطلاب المتطوعين من أبناء المركز والمقيمين به ويبلغ عددهم من 11 إلى 15 طالب.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمر الحادي المستشار العلمي للمحافظة ونائب رئيس طلاب من أجل مصر أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة بصفه يوميه منذ بدء المبادرة، حيث تم توزيع العمل بين الطلاب المتطوعين إنطلاقاً من مجلس كل مدينه لتغطية كافه المصالح والمؤسسات داخل كل مركز.