اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 01:40 م
خالد صلاح
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ثوران بركان ميرابى بإندونيسيا للمرة الثانية خلال هذا الشهر

الجمعة، 27 مارس 2020 12:21 م
ثوران بركان ميرابى بإندونيسيا للمرة الثانية خلال هذا الشهر بركان ميرابى
أ ش أ

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أطلق بركان جبل ميرابى الأكثر نشاطا فى إندونيسيا، اليوم الجمعة، عمودا من الرماد على ارتفاع خمسة آلاف متر فى ثانى ثوران كبير له خلال هذا الشهر .

وقال اجوس ويبوو الناطق باسم وكالة الحد من الكوارث الوطنية، وفقا لقناة "فرانس 24" - "إنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار بسبب الثوران نطلب من الناس التزام الهدوء وعدم الذعر " .


وأشارت القناة إلى أنه غطى الرماد والرمل مناطق تبعد كيلومترات عدة عن فوهة حفرة البركان الواقع قرب العاصمة الثقافية لإندونيسيا يوجياكارتا.. لكن السلطات لم ترفع مستوى التحذير جراء النشاط البركانى .


وقد ثار البركان فى وقت سابق من هذا الشهر وأطلق سحابة ضخمة من الرماد على ارتفاع ستة آلاف، ما أدى إلى تغطية يوجياكارتا والمدينة المجاورة سولو بغبار رمادى وأجبر السلطات على إغلاق المطار .


وأدى آخر ثوران كبير لبركان ميرابى فى العام 2010 إلى مقتل أكثر من 300 شخص وأجبر على إجلاء 280 ألفا من سكان المنطقة.


بركان

ميرابى

جبل ميرابى

إندونيسيا

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