تموين المنيا: المخابز تعمل بكامل طاقتها ومتابعة مستمرة للتأكد من انتظامها

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلنت غرفة العمليات بمديرية التموين المنيا أنها تلقت تقريراً منذ الساعات الاولى من كافة مديري الادارات بكافة مراكز المحافظة يفيد انتظام عمل كافة المخابز بكامل طاقتها وفي المواعيد الرسمية، كما تم انتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها لهم منذ الصباح الباكر و اوضح التقرير انه يوجد اقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف او زحام.

ومن ناحيته قال الدكتور محموديوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية على قيام كافة مديري الادارات التموينية بضرورة المتابعة والقيام بالجولات الميدانية لضمان التأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية.

كما شدد وكيل الوزارة على أهمية مراعاة عدم غلق محال بيع المواد الغذائية الساعة 7 مساء، على النحو الذي ينص عليه القرار، وكذا السماح بعمل كافة مصانع الأغذية بنفس طاقتها لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ودعا أيضاً الى السماح بلوجستيات النقل الخاصة بالمطاعم لتتمكن من القيام بعملها.

وأضاف وكيل الوزارة بأن الكتاب الدوري الصادر عن رئيس الوزراء تضمن تفسيرات للعديد من الأمور المرتبطة بقرار الحظر، والاستثناءات منه، وانه لابد من التوصل الى آلية سريعة للتعامل مع سيارات شركات الأغذية أو الحاصلات الزراعية لضمان استمرار دورة توفير السلع الرئيسية.

وشدد وكيل الوزارة بأن المديرية تعمل في جميع أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت، وعلي استعداد لتلقي كافة الطلبات لحل أي مشكلة.