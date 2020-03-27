اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 01:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين القليوبية: تحرير 500 محضر للمخالفين خلال 10 أيام وننتج 18 مليون رغيف يوميا

الجمعة، 27 مارس 2020 12:47 ص
تموين القليوبية: تحرير 500 محضر للمخالفين خلال 10 أيام وننتج 18 مليون رغيف يوميا عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية بالقليوبية، أن جميع المخابز بالقليوبية تعمل بصفة مستمرة جميع أيام الأسبوع وكذلك التجار التموينية وجمعيتي، لتغطية احتياجات المواطنين على مدار الأسبوع، مشيرًا إلى أنه يبلغ الإنتاج اليومي من الخبز المدعم 18 مليون رغيف يوميًا، موضحًا أن تم التنبيه على سرعة توزيع الخبز ومنع وجود تجمعات للمواطنين أمام المخابز وتجار التموين.

وأضاف "عربي" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحرير 500 محضر للمخالفين خلال الحملات التي تمت على مدار 10 أيام متواصلة، تضمنت تلك المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأعلى من التسعيرة المقررة، إلى جانب مزاولة النشاط بدون ترخيص.

وتابع وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه تم التنبيه على الإدارات التموينية المنتشرة بكل مدن ومراكز المحافظة بتشكيل لجان للمرور الدورى على المحلات والسوبر ماركت والاسواق لضبط الأسعار ومراجعتها، والعمل على توفير كافة السلع التي يحتاجها الجمهور من خلال الجمعيات الاستهلاكية.

واتخذت محافظة القليوبية عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.


اخبار القليوبية

اخبار مصر

فيروس كورونا

كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد

تموين القليوبية

مخابز القليوبية

الخبز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية: غلق 650 مركزا للدروس الخصوصية بالمدن والقرى

الخميس، 26 مارس 2020 04:25 م

فيها حاجة حلوة.. "شباب شبلنجة" يوفرون مقاعد لكبار السن أمام مكتب البريد..صور

الخميس، 26 مارس 2020 04:13 م

مياه القليوبية تعلق عمل مراكز خدمة العملاء.. وتتلقى الشكاوى على الخط الساخن 125

الخميس، 26 مارس 2020 04:05 م

صور .. استمرار غلق المحلات والأنشظة التجارية فى محافظات مصر تنفيذا لقرار الوزراء.. غلق 2163 نشاطا تجاريا بالغربية و3862 بالشرقية و1123 بالقليوبية.. محاضر للمخالفين بالمنيا والأقصر والبحر الأحمر والوادى الجديد

الخميس، 26 مارس 2020 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وكيل البرلمان: الدولة تعمل فى ظروف غير عادية وتتطلب من الجميع المساندة

وكيل البرلمان: الدولة تعمل فى ظروف غير عادية وتتطلب من الجميع المساندة

وزير التعليم يحسم مصير امتحانات نهاية العام: مفيش امتحانات للشهادة الإعدادية والطالب يقدم بحثا.. تخفيف مناهج الثانوية العامة والأسئلة فى منهج الترم الأول وحتى 15 مارس الجارى.. إعلان الإطار العام للمشروع 2 أبريل

وزير التعليم يحسم مصير امتحانات نهاية العام: مفيش امتحانات للشهادة الإعدادية والطالب يقدم بحثا.. تخفيف مناهج الثانوية العامة والأسئلة فى منهج الترم الأول وحتى 15 مارس الجارى.. إعلان الإطار العام للمشروع 2 أبريل

نكشف هوية الليبى المصاب بكورونا فى مصر وسبب عدم نقله لمستشفى العزل

نكشف هوية الليبى المصاب بكورونا فى مصر وسبب عدم نقله لمستشفى العزل

إعلان حالة الطوارئ فى 10 ولايات أمريكية لمواجهة كورونا

إعلان حالة الطوارئ فى 10 ولايات أمريكية لمواجهة كورونا

وفاة مارك بلوم نجم مسلسل "You" بسبب مضاعفات فيروس كورونا

وفاة مارك بلوم نجم مسلسل "You" بسبب مضاعفات فيروس كورونا

المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

ترامب يعلن نشر الجنود الأمريكان على الحدود مع المكسيك وكندا

ترامب يعلن نشر الجنود الأمريكان على الحدود مع المكسيك وكندا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة