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تمساح يلتهم رجلا خالف تعليمات الحجر المنزلى بجمهورية رواندا

الجمعة، 27 مارس 2020 10:19 ص
تمساح يلتهم رجلا خالف تعليمات الحجر المنزلى بجمهورية رواندا تمساح
كتب محمد جمال

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التهم تمساح فى منطقة كامونيي، الواقعة في جمهورية رواندا، يوم أمس الأربعاء، رجلا  كان قد توجه للصيد في نهر نيابارونغو، مخالفا بذلك تعليمات الحجر الصحى للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، نقلا عن رئيسة بلدية منطقة كامونيي أليس كايتيسي، خالف رجل نظام حظر التجوال وذهب لصيد الأسماك، فهاجمه تمساح ضخم وافترسه.

وأضافت كايتيسي: "كان الرجل من بين الأشخاص القلائل الذين لم يلتزموا بالحجر الصحى المفروض لكبح انتشار الفيروس".

وسجلت السلطات في البلد الواقع في شرق أفريقيا 40 إصابة بالفيروس حتى الآن، وهو العدد الأكبر في المنطقة، وكان لإيقاف النشاطات الاقتصادية في البلد أثر بالغ على معظم السكان المحدودي الدخل.

وقالت الحكومة إنها ستساعد الذين يواجهون صعوبات معيشية بسبب الإجراءات.

وأعلنت رواندا فرض حجر على سكّانها وإغلاق الحدود، فى محاولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وذلك فى إطار تدابير تُعتبر من بين الأشدّ فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.


وذكرت السلطات - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية "أنّه سيتمّ حظر كلّ التحرّكات غير الضرورية والزيارات خارج المنزل، باستثناء الخروج من أجل التزوّد بالإمدادات أو الحصول على علاج أو الذهاب إلى المصارف".


وأضافت أنه تم إغلاق حدود البلاد بالكامل، غير أنّها أبقتها مفتوحة لحركة البضائع والمواطنين الروانديين العائدين من الخارج.


تمساح

رواندا

كامونيى

الحجر الصحى

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