اليوم السابع
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تغيير خطة الإجازات بمنظومة العدادات مسبوقة الدفع لاستمرار خدمة المياه بسوهاج

الجمعة، 27 مارس 2020 04:24 م
تغيير خطة الإجازات بمنظومة العدادات مسبوقة الدفع لاستمرار خدمة المياه بسوهاج اللواء محمد بدرى رئيس مياه سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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قال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب إن الشركة أتاحت العديد من الوسائل للمواطنين لسداد الفواتير وهى خدمة الدفع الإلكترونى فورى وتطبيق التليفون المحمول 125، وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية التى اقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وإقرار حظر تنقل المواطنين من السابعة مساءً حتى السادسة مساءً.

وأكد رئيس مياه سوهاج أن مراكز شحن العدادات مسبوقة الدفع تستقبل جميع العملاء بداية من يوم السبت 28 مارس الجارى حتى 2 ابريل القادم لإعادة تهيئة الكروت الخاصة بشحن العدادات وفقاً لخطة الاجازات الجديدة التى اقرتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لضمان استمرار عمل العداد فى تقديم الخدمة بدون انقطاع اعتباراً من 29 مارس الجارى حتى 30 أبريل القادم.

وشدد رئيس مياه سوهاج على جميع العملاء المستفيدين من العدادات مسبوقة الدفع بسرعة التوجه لمراكز شحن العدادات والشحن بأية قيمة لإعادة تهيئة الكارت الخاص بكل عميل وان الشركة تقوم بالاتصال بالعملاء الحاصلين على العدادات الذكية لحثهم على الشحن لتفعيل خطة الاجازات الجديدة.

ومن الجدير بالذكر انه تم تعليق العمل بجميع مراكز خدمة العملاء وان الشركة تتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين عن طريق الخط الساخن على مدار 24 ساعة من خلال الرقم 125 من اى تليفون ارضى والرقم 0932301297 من اى تليفون محمول والرقم 01207125125 من الواتس اب.

وفى وقت سابق أكد اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة قامت بوضع لافتات بمقر الشركة تحس المواطنين والعاملين على الالتزام بتعليمات الحكومة والبقاء فى المنزل لحماية أنفسهم وأسرهم من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

بالإضافة إلى نشر لافتات للتوعية بخطوات منع انتشار فيروس كورونا والتى اقرتها وزارة الصحة والسكان والتى تتمثل فى غسل الأيدى بالماء والصابون تجنب لمس العينين والفم والأنف بأيدى غير نظيفة وتغطية الأنف أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقى وتجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والابتعاد عن السلام بالأيدى أو التقبيل أو الأحضان والالتزام بالمنزل عند الشعور بحمى أو سعال وأنه فى حالة الشعور بضيق فى التنفس أو حمى أو سعال اتصل بالخط الساخن 105 أو 15335 كما يجب تجنب الاحتكاك بالمصابين أو بالحالات المشتبه فى إصابتها وتناول طعام مقوى للمناعة، يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الشركة تجاه المواطنين.


سوهاج

مياه سوهاج

العدادات

خدمة العملاء

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