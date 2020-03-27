اليوم السابع
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تعرف على إجراءات جهاز حماية المنافسة لتنظيم العمل حرصًا على سلامة المواطنين

الجمعة، 27 مارس 2020 01:00 ص
تعرف على إجراءات جهاز حماية المنافسة لتنظيم العمل حرصًا على سلامة المواطنين فيروس كورونا
كتب مدحت عادل

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في إطار خطة الدولة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) والقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وآخرها القرار رقم 768 لسنة 2020 بفرض حظر التجوال لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من الخامس والعشرين لشهر مارس 2020 .
 
وسعى جهاز حماية المنافسة حريص على توفير السلامة للموظفين والمواطنين، ولتسهيل التعامل مع ذوي الشأن من المواطنين والشركات ومكاتب المحاماة وغيرهم من الأشخاص المعنية، من خلال تنظيم العمل خلال تلك الفترة على النحو التالي:
أولا : أن يتم تقديم أي بيانات ومستندات من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً.
 
ثانيا : أن يتم تقديم البلاغات إلى الجهاز عن طريق الاتصال برقم 0235351900 أو إرسال البلاغ على البريد الإلكتروني الخاص بالجهاز وهو : info@eca.org.eg
ثالثا : يتعين على مقدمي الإخطارات المتعلقة بتنفيذ أحكام المادتين 6 فقرة 2 و19 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته ، مراعاة الآتي :
 
1- الحصول على موعد مسبق لتقديم البيانات اللازمة للإخطار من خلال الهاتف ، أو إرسالها عن طريق البريد، مع إخطار الجهاز مُسبقا عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، المذكوران أعلاه، بموعد تسليم البيانات.
 
2- فيما يتعلق بالإخطارات المقدمة وفقًا للمادة 19 من القانون، يتم تقديم مذكرة إيضاحية لعملية الاندماج أو الاستحواذ المُخطر عنها .
3- علاوة على البيانات الورقية، يتم تقديم نسخة إلكترونية (على CD أوFlash memory) لكل البيانات المقدمة.
4- سيقوم الجهاز بإبلاغ مقدم الإخطار في أسرع وقت ممكن بأي بيان إضافي يستوجب إرفاقه بالبيانات المُقدمة.
رابعا : مد المُهَّل المحددة في كافة الدراسات والأمور المعروضة على الجهاز؛ وذلك وفق كل حالة على حدة بالتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية.
خامسا :على أن يعمل بذلك القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى انتهاء مدة الحظر الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 .

حماية المنافسة

فيروس كورونا

اخبار الاقتصاد

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