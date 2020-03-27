اليوم السابع
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تعرف على أرقام عمارات سكن مصر المقرر تسليمها بمدينة القاهرة الجديدة

الجمعة، 27 مارس 2020 05:00 ص
تعرف على أرقام عمارات سكن مصر المقرر تسليمها بمدينة القاهرة الجديدة مشروع سكن مصر - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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يبدأ جهاز مدينة القاهرة، تسليم وحدات مشروع سكن المرحلة الأولى، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وينشر اليوم السابع، أصل الخطاب الموجه من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لبنك التعمير والإسكان، وذلك لبدء تسليم العمارات والوحدات للحاجزين، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

فيما أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن تسليم الوحدات سيبدا من الشهر المقبل وحتى نهاية العام الجارى، لافتا إلى أن دفعة التعاقد والاستلام، هي دفعة واحدة وليس دفعتين، وتمثل 10من قيمة الوحدة، ثم بعد ذلك يتم سداد الأقساط الربع سنوية، كما هو محدد بكراسة شروط التي من خلالها تم حجز الوحدات.

وأضاف أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في مدينة القاهرة الجديدة، ضمن مشروع سكن مصر يبلغ نحو 18 ألف وحدة، بمساحات تتراوح من 115 وحتى 118 متر، وذلك فى نحو 10 مواقع بـ3 مناطق وهى الأندلس، وغرب الجامعات، والتجمع الثالث، تحتل منطقة أرض المعارض النصيب الأكبر بواقع 345 عمارة بعدد وحدات 8280 وحدة.

ويأتى موقع الأندلس فى موقع متميز حيث يقع بجوار مشروع دار مصر مباشرة، ويفصل بينهما سور مشروع دار مصر، ونظرا لأن المنطقة التى يتم تنفيذ بها مشروع سكن مصر بها راتفاعات وانخفاضات، وسيتم تنفيذ المشروع على شكل مصاطب بحيث تشكل منظر جمالى لمنافسة مشروع دار مصر.

 

وأوضح ، أن الـ18 ألف وحدة يتم تنفيذهم فى 10 مواقع مختلف بـ3 مناطق وهى منطقة الأندلس، بواقع 148 عمارة، بعدد وحدات تصل لـ4416 شقة، ومنطقة أرض المعارض وتحتل نصيب الأسد وتتضمن نحو 345 عمارة بواقع 8280 شقة، فيما تأتى منطقة التجمع الثالث فى المرتبة الوسط، حيث تتضمن نحو 200 عمارة على 4800 وحدة ولكن يتم تنفى هذه الوحدات فى 6 مواقع.

 

وأوضح أن شركات المقاولات، التزمت بالجدول الزمنى الذى حددته وزارة الإسكان، وهناك البعض منها سابق الجدول الزمنى، وذلك لتسليم الوحدات قبل الموعد المحدد، لافتا إلى أن مشروع سكن مصر بالمدينة حصل على إشادات كبيرة من قبل الوزير وقيادات الهيئة، وخاصة بما يتعلق بجودة التشطيبات التى يتمتع بها المشروع.

 

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خطاب جهاز المدينة يتضمن ارقام العمارات الموجه للبنك التعمير والاسكان لاستلام الوحدات 
 

 


وزاره الإسكان

مشروع سكن مصر

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

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