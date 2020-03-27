اليوم السابع
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تطهير منطقة مبارك والحسين وكمين 14 فى سفاجا بالبحر الأحمر.. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 10:02 ص
تطهير منطقة مبارك والحسين وكمين 14 فى سفاجا بالبحر الأحمر.. صور التطهير
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شن مجلس مدينة سفاجا، بالإشتراك مع شركة النظافة العاملة بالمدينة، حملة تطهير مكبرة علي منطقة مبارك وكمين 14 وكذلك منطقة الحسين، حيث تم تعقيم تلك المناطق بالكامل، وذكر مجلس مدينة سفاجا في بيان له أن في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي ،محافظ البحر الأحمر ،أكدت هدى المغربي ،رئيس مدينة سفاجا، على ضرورة متابعة وتحديد مواد التطهير المستخدمة وكمياتها، وتطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

أوضحت المغربى علي استمرار نشر التوعية الصحية السليمة، ضمن خطة المدينة والتدابير الوقائية والاحترازية المُتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضافت أن شركة النظافة المتعاقدة مع المدينة تواصل أعمال الرش والتطهير باستخدام معدتها الخاصة، حيث تم تطهير كمين 14 ومنطقه المجلس بالكامل والسنترال ومنطقة الحسين وعمارات مبارك من قبل شركة النظافة بالمدينة منذ بداية أعمال التطهير والتعقيم.

وأشارات المغربي إلى أن الشركة تدعم الوحدة المحلية بماكينات الرش وجميع أدوات التطهير والعمالة المدربة إلي جانب العمل الطبيعى لأعمال رفع المخلفات ونظافة المدينة.

كما أكدت أن تم الانتهاء من أعمال تطهير منطقة السوق وتطهير مبنى الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، مؤكده أن ذلك فى إطار لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى المدينة .

وكانت قامت رئيس مدينة سفاجا صباح أمس بحملة مكبرة بشوارع المدينة للتأكد من تطبيق قرار غلق المقاهي والكافيهات الصادر من مجلس الوزراء أمس، حيث أكدت علي الالتزام بالقرارات وأن فى حالة رصد مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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