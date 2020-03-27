اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 10:57 ص
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تطهير محطات مياه سرس الليان وبركة السبع وتلا والباجور وقويسنا بالمنوفية

الجمعة، 27 مارس 2020 10:56 ص
تطهير محطات مياه سرس الليان وبركة السبع وتلا والباجور وقويسنا بالمنوفية تطهير محطات المياه
المنوفية-محمدفتحى

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نفذت الأفرع التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية خطة السلامة والصحة المهنية فى اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) بتوجيهات من الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وشملت عملية التطهير بعض محطات فرع بركة السبع والباجور وأشمون وقويسنا والتى شملت محطات المنطقة الصناعية -صرف 1 و2 و3 والمعالجة المركزية ،عمليات مبارك 1 و 2 ،عمليات شرانيس وكفور الرمل ،ديوان الفرع و خدمه العملاء، كما تم تطهير محطات رفع 1،2،3،4 بتلا كما تم تعقيم وتطهير ديوان الفرع من خدمة العملاء إلى الإدارات المختلفة بالفرع ،وفى الشهداء تم تطهير محطة معالجة ساحل الجوابر ومحطة مياه الساحل حديد ومنجنيز وعملية دراجيل البلد وعملية دراجيل الوحده .

واستكمل فرع منوف تطهير محطات مياه كفر بالمشط المدمجة ،سدود البحاري، بهواش الجديدة بهواش النقالي، جزى، صنصفط الجديدة، طملاى البحارى ومحطات رفع سدود و دمليج و زاوية رازين ورفع برهيم  ووحده إيرادات سدود ووحدة إيرادات برهيم، بالإضافة إلى استمرار نشر مطبوعات التوعية عن الفيروس، وأنهى فرع سرس الليان أعمال تطهير وتعقيم محطة المياه القديمة ومحطة الرفع 2،3 بسرس الليان .

وأعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط مصنع مطهرات طبية بقويسنا يعمل بدون ترخيص والتحفظ على 11 ألف و 440 عبوة كحول، وذلك خلال الحملات التموينية لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية حفاظاً على صحة و حقوق المواطنين .

وفى وقت سابق أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة، أسفرت عن تحرير 35 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و 210محضر أسواق لعدم الإعلان عن الاسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى .

وأضاف الجمال بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير2 محضر جنح بناحية أشمون ضد أصحاب محل بقالة ومحل مواد غذائية والتحفظ على 960 باكو شاى، و 1 طن دقيق فاخر مجهول المصدر، كما تم تحرير2 محضر جنح بشبين الكوم ضد صاحب مخزن مواد غذائية والتحفظ على 500 كجم سكر مجهولة المصدر، وأخر ضد صاحب مصنع ملابس جاهزة بدون ترخيص.

و شدد محافظ المنوفية على ضرورة إستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

 

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