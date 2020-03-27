اليوم السابع
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والنادى يتهم الأهالى باقتحام الملعب..

تشميع نادى الشهداء بالإسماعيلية لمخالفته قرار مجلس الوزراء.. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 11:32 م
تشميع نادى الشهداء بالإسماعيلية لمخالفته قرار مجلس الوزراء.. صور تشميع نادى الشهداء بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أغلق مسئولو حى ثانٍ بمركز ومدينة الإسماعيلية برئاسة اللواء أحمد شعيب، مساء اليوم الجمعة، مقر نادى الشهداء بمنطقة الشهداء بنطاق الحى، لمخالفته قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء .

جاء قرار مسؤولى حى ثانٍ بغلق وتشميع النادى بعد مخالفته قرار الإغلاق، ممارسته للنشاط الرياضي، وقيام عدد من اللاعبين بلعب مباراة فى كرة القدم، وتحرر محضر بالواقعة وتم اخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

من ناحية أخرى، أصدر مجلس إدارة نادي الشهداء، بيان علق فيه على قرار مسؤولى الحى بتشميع النادى، مؤكدين أن النادى علق جميع الأنشطة الرياضية في النادي منذ إبلاغ وزارة الشباب والرياضة بهذا الأمر منذ أكثر من أسبوعين ولكن اليوم قام بعض الشباب بالقفز من أعلي سور النادي والهجوم علي الخفير الموجود حيث أن سور النادي من السهل جدًا القفز من أعلاه، مشيرين إلى أنه تم إبلاغ الجهات الرسمية ووزارة الداخلية بالأمر.

وأكد مجلس إدارة نادي الشهداء انه مع كل القرارات التي تتخذها الدولة حفاظًا على أرواح المواطنين من فيروس كرورنا كما تم غلق النادي الاجتماعي منذ أكثر من أسبوعين، وأهاب مجلس إدارة النادي بالمسؤلين بسرعة حل مشكلة سور النادي الرياضي حتي لا يتكرر مشكلة اقتحامه مرة أخري من قبل المواطنين.

وأكد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، على حتمية الالتزام من الجميع بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشان حظر حركة المواطنين وكذا حركة وسائل النقل العامة والخاصة على كافة الطرق العامة والخاصة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيلًا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة  بفيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن محافظ الإسماعيلية، غلق كافة المحلات التجارية والحرفية بما في ذلك محلات السلع والمراكز التجارية والمولات يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة أسبوعين، كما تغلق كليًا جميع المحلات والأنشطة التجارية بمختلف أشكالها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوعين ولمدة أسبوعين وذلك لمنع التجمعات الجماهرية ولا يسري ذلك الغلق سواءً كليًا أو جزئيًا على المخابز ومحلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات.

كما يستمر غلق جميع المقاهي والكافتريات والملاهي والنواد الليلية والصالات الرياضية والشعبية والحضانات وقاعات الأفراح ودور المناسبات والأسواق الأسبوعية وغيرها من الأماكن التى تشكل تجمعات جماهرية بها من تاريخ صدور هذا القرار.

 

تشميع نادى الشهداء بالإسماعيلية (1)
تشميع نادى الشهداء بالإسماعيلية
تشميع نادى الشهداء بالإسماعيلية (2)
تشميع نادى الشهداء بالإسماعيلية
مجلس إدارة نادي الشهداء
 
مجلس إدارة نادي الشهداء
 

 


نادى الشهداء بالاسماعيليه

تشميع نادى الشهداء

حظر تجوال

كورونا

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