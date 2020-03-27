تشميع مقهى بالزقازيق وضبط تعد زراعى بديرب نجم أثناء الحظر

الشرقية - إيمان مهنى

أغلقت رئاسة حي ثاني الزقازيق بالشرقية ، مقهى شهيره بشارع صلاح الدين وتم التحفظ على 25 شيشة داخل المقهى وبعض المقاعد والطاولات وتشميع المقهى ، وحررت الحملة محضر بالمخالفة وإيداع المضبوطات في مخازن الحي .

ذلك خلال حملة شنتها ثناء فوزي رئيسة الحي ضد المقاهي المخالفة لقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، شارك في الحملة عبدالعاطي عبدالفتاح نائب رئيس الحي والمهندس وليد مدير الإدارة الهندسية و سعد عبده رئيس قسم الاشغالات بالحي .

كما ضبط معدات للتعدي علي أرض زراعية وقت حظر التجوال في ديرب نجم ، ذلك خلال حملة برئاسة المركز برئاسة رمضان عبدة بالإشتراك مع قوة أمنية من مركز شرطة ديرب نجم بقيادة العقيد محمد فؤاد مأمور مركز الشرطة، يرافقه، الرائد عبدالمنعم علاء رئيس مباحث مركز شرطة ديرب نجم وأسفرت الحملة عن ضبط لودر وخلاطة تقوم بالبناء المخالف على أرض زراعية بناحية شنبارة منقلا، عزبة البوصة التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق ، و تسليمها للحملة الميكانيكية برئاسة المركز

و تحرر محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

وكان محافظ الشرقية ، قد شدد التواجد الدائم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع قوات الأمن في الشوارع بجميع أنحاء المحافظة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين ومتابعة الحالة الأمنية وانضباط المواطنين فى تنفيذ قرار حظر الحركة وفقآ للتوقيتات المعلنة.

وأضاف المحافظ استمرار الإجراءات الوقائية المُتخذة في المحافظة التي تضمنت أعمال التطهير بالمنشآت كافة والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وفق خطة الدولة للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على الصحه العامة للمواطنين.