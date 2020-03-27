تشارلز.. كورونا يصيب الأمير المنحوس.. فيديو

أمير منحوس تتجمع مصائب العالم لتقصده دون غيره فى الحياة الشخصية والسياسية والاجتماعية، قد يحسده الناس على الجاه والحسب والنسب والتشريفات الملكية

لكن الحياة لا تقاس هكذا.

الأمير تشارلز فليب آرثر جورج ولى عهد المملكة المتحدة الأطول بقاء فى هذا المنصب، أعلن مكتبه إصابته بفيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا اختار الأمير "تشارلز" دون غيره من العائلة الذهبية الأشهر في التاريخ

الأمير الذى يبلغ من العمر 72 عاما، يجلس على ذات المقعد منذ 62 عاما

لأن بقاء أمه الملكة اليزابيث على قيد الحياة فى عامها الـ93 يقف أمام استحقاقه الشرعى لأكثر من ستة عقود.

النحس الذى يطارد تشارلز لازمه منذ صغره، فلم ينل "تشارلز" تعليمه كالمعتاد مع أبناء العائلة المالكة في القصر الملكي، لكنه تلقاه كفرد عادي فى مدارس بريطانيا، ولم يحصل حينها على أى معاملة خاصة.

كما أنه الأقل شعبية في الأسرة المالكة، وحظه العاثر أيضا جعله يتزوج من ديانا الفتاة الشعبية التى تركته وفضلت عليه رجلا آخر ثم تموت فى حادث مأساوى.