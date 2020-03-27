اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 09:16 م
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ترودو: نأمل من الولايات المتحدة ألا تضع قوات على الحدود مع كندا

الجمعة، 27 مارس 2020 08:00 م
ترودو: نأمل من الولايات المتحدة ألا تضع قوات على الحدود مع كندا ترودو
ا ش ا

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 قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إن المسؤولين الكنديين أوضحوا للولايات المتحدة أنه سيكون من الخطأ وضع قوات بالقرب من الحدود.
وأضاف ترودو - في مؤتمر صحفي يومي خارج منزله في أوتاوا، ردا على أنباء مفادها أن الولايات المتحدة تدرس نشر قوات على الحدود بين البلدين: "نأمل بالتأكيد ألا يمضوا في ذلك".
وقال رئيس الوزراء إن كبار المسؤولين كانوا يناقشون مع الإدارة الأمريكية العديد من القضايا حول الحدود.
وكانت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند قد وصفت، أمس، فكرة إرسال القوات بأنها "غير ضرورية على الإطلاق" وخطوة تعتبرها كندا "ضارة" بالعلاقات الثنائية.
وقالت "إن الكنديين والأمريكيين فخورون بحق بمشاركة أطول حدود غير عسكرية في العالم"، وهو خط كرره رئيس الوزراء أيضا.

ترودو

كورونا

فيروس

امريكا

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