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ترمب يطالب جنرال موتورز وفورد بتصنيع أجهزة تنفس ملوِّحا بقانون الطوارئ

الجمعة، 27 مارس 2020 06:06 م
ترمب يطالب جنرال موتورز وفورد بتصنيع أجهزة تنفس ملوِّحا بقانون الطوارئ ترامب
كتب هيثم سلامة

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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شركة جنرال موتورز وفورد ، إنتاج  أجهزة تنفس صناعى، والتي تشتد الحاجة إليها جراء  تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى ضرورة البدء الفوري لتصنيع الأجهزة ملوحا بتطبيق قانون الانتاج الدفاعى.

وقال دونالد ترامب عبر حسابه بموقع تويتر:" كالعادة مع جنرال موتورز ، لا يبدو أن الأمور تسير على ما يرام. قالوا إنهم سيعطوننا 40 ألف من أجهزة التنفس الاصطناعي التي تشتد حاجتنا إليها ،بسرعة كبيرة.. الآن يقولون أنه سيكون فقط 6 آلاف، في أواخر أبريل".

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وأضاف :" يجب على شركة جنرال موتورز أن تفتح على الفور مصنع لوردستاون المهجور في أوهايو،  البدء في صناعة أجهزة التنفس، الآن فورد يجب انتاج على أجهزة التنفس بسرعة".

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وأوضح :" لقد اشترينا للتو العديد من أجهزة التنفس الاصطناعي من بعض الشركات الرائعة...سيتم الإعلان عن الأسماء والأرقام في وقت لاحق اليوم".

من جانب آخر ، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج،أتصالا هاتفيا بالاتفاق على هزيمة كورونا في وقت لاحق، مشككا فى الأرقام الصينية بخصوص إحصاءات فيروس كورونا مع بلوغ عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة 70 ألفا.

وأشاد ترامب بتعامل الرئيس الصينى مع أزمة فيروس كورونا رغم تأكيده أنه نشأ فيها واتهامه للدولة بعدم التعامل بالشفافية الكاملة بشأن الفيروس.  

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال خلال مؤتمر صحفى، إن الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا، العدد الكبير للإصابات يعود لعدد الاختبارات التى أجريناها.

وأفادت مصادر إعلامية اليوم الخميس، نقلا عن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية قوله بأن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا في أوروبا، وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم

 


ترامب

دونالد ترامب

أجهزة تنفس

كورونا

فيروس كورونا

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