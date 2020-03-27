اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 10:48 م
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تركيا تعلق رحلات الطيران وتمنع التنقل بين المدن لمواجهة تفشى كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 09:45 م
تركيا تعلق رحلات الطيران وتمنع التنقل بين المدن لمواجهة تفشى كورونا فحص كورونا - أرشيفية
ماجد تمراز

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قررت تركيا تعليق رحلات الطيران إلى مختلف دول العالم ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى منع التنقل بين المدن إلا بإذن حكامها، وذلك للحد من انتشار كورونا.

 

وكانت قد أعلنت السلطات التركية، تسجيل2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 5698 مصابا والوفيات إلى 92 بعد 17 وفاة جديدة.

 

فى سياق متصل، حذر كبار رجال الأعمال والصناعة فى تركيا، الرئيس رجب طيب أردوغان، من مغبة التهاون فى اتخاذ التدابير الكافية لمواجهة تفشى فيروس كورونا ودعم الاقتصاد لاحتواء التداعيات الناجمة عن انتشار الوباء منوهين بكارثة اقتصادية جراء الجائحة ومصير صعب على الاقتصاد، وفق العربية.

 

وكتب مجلس إدارة مجموعة الأعمال "توسايد" رسالة إلى الرئيس التركي بعد أن أعلن عن حزمة بقيمة 100 مليار ليرة (15.4 مليار دولار) من التخفيضات الضريبية وتأجيل الدفع لدعم الاقتصاد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

 

وقال رؤساء الأعمال، فى رسالتهم، إن تركيا تحتاج إلى برنامج دعم حكومي كبير لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة طلبت عدم تحديد هويتها لوكالة بلومبيرج.

 


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