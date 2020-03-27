اليوم السابع
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ترامب: تحدثت مع رئيس الصين عن فيروس كورونا "بتفصيل كبير"

الجمعة، 27 مارس 2020 07:58 ص
ترامب: تحدثت مع رئيس الصين عن فيروس كورونا "بتفصيل كبير" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه تحدث مع نظيره الصينى شى جين بينغ وناقشا "بتفصيل كبير" وباء فيروس كورونا الذى أودى حتى الآن بحياة أكثر من 24 ألف شخص على مستوى العالم.

وذكر ترامب على تويتر "لقد مرت الصين بالكثير وأصبحت على دراية كبيرة بالفيروس... نحن نعمل معا بشكل وثيق".

كما أفاد التليفزيون الصينى الرسمى اليوم الجمعة أن الرئيسين تحدثا عبر الهاتف لكنه لم يكشف عن تفاصيل المكالمة، وتجاوزت الولايات المتحدة الصين فى عدد الإصابات بفيروس كورونا وسجلت ما يقارب 82 ألف حالة.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم أنها ستخفض بشكل كبير الرحلات الدولية وتحظر على الأجانب الدخول إلى البلاد لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد وإعادة إدخاله الى البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها أن الأجانب الذين يعيشون في الصين ولديهم تأشيرات سارية وتصاريح إقامة سيمنعون من العودة الى البلاد بعد منتصف ليل السبت.

وأضافت أن "تعليق (الدخول) إجراء مؤقت اضطرت الصين لاتخاذه في ضوء حالة تفشي المرض". 

 


ترامب

الصين

أمريكا

كورونا

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