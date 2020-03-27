اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 08:24 م
خالد صلاح
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تراجع أسعار النفط بأكثر من 5%.. و"برنت" يسجل 24.31 دولار للبرميل

الجمعة، 27 مارس 2020 07:45 م
تراجع أسعار النفط بأكثر من 5%.. و"برنت" يسجل 24.31 دولار للبرميل ناقلة نفط - أرشيفية
نيويورك – رويترز

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هوت أسعار النفط أكثر من 5% اليوم الجمعة، متجهة صوب الخسارة للأسبوع الخامس على التوالي مع طغيان تحطم الطلب الناتج عن فيروس كورونا على جهود التحفيز من صناع السياسات في أنحاء العالم.
 
 
وكلا عقدي الخام منخفض نحو الثلثين هذا العام في حين يجبر تهاوي النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود جراء فيروس كورونا شركات النفط والطاقة على تقليص استثماراتها.
 
 
وبحلول الساعة 1603 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 2.03 دولار بما يعادل 7.7 بالمئة إلى 24.31 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي 1.29 دولار أو 5.7 بالمئة ليسجل 21.31 دولار.
 
 
وقال بوب ياوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة لدى ميزوهو في نيويورك، "نفد ما لدينا من ذخيرة لدعم السوق.. الحكومة استنفدت ذخيرتها هذا الأسبوع - وفي الأسبوع القادم ستكون السوق بمفردها".
 
 
وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية، إنه في ظل لزوم ثلاثة مليارات شخص منازلهم، فإن الطلب العالمي على النفط قد يهبط 20 بالمئة، داعيا كبار المنتجين مثل السعودية إلى تقديم يد العون لجلب الاستقرار إلى أسواق الخام.
 
 
لكن هذه الدعوات قد لا تكفي لإعادة ضبط السوق.
 
 
وقال يوجين فاينبرج، المحلل لدى كومرتس بنك، "لدينا شكوكنا حيال ما إذا كانت السعودية ستدع أحدا يحملها بمثل هذه السهولة على العودة عن مسار الانتقام الذي شرعت فيها حديثا،" مشيرا إلى حرب الأسعار المستعرة بين روسيا.
 

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