تحرير 18 محضرا لمحلات خرقت حظر التجوال جنوب بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

حررت حملة لمتابعة تنفيذ حظر التجوال، مكلفة من محافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى ومدير الأمن اللواء زكريا صالح، 18 محضرا للمحلات المخالفة والتى لم تغلق أبوابها جنوب بنى سويف، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وأشار بيان صحفى اليوم الجمعة لمحافظة بنى سويف، إلى أن الحملة التى ضمت أحمد دسوقى رئيس مركز ومدينة الفشن و اللواء حمدى فرج مساعد مدير أمن بنى سويف والعميد أحمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن وعددا من الضباط وأفراد الشرطة لاحظت وجود عدد من المحال التجارية بشوارع المدينة مفتوحة خلال ساعات حظر التجوال فأمرت ملاكها والقائمين عليها بغلقها بعدما حررت لهم المحاضر اللازمة تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قرار الحظر.

وفى ذات الصدد، قام اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بجولة داخل مركز ومدينة الواسطى شمال المحافظة يرافقه القيادات الأمنية لمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية وحظر تحرك وانتقال المواطنين وخلال الجولة تم استيقاف عدد من التكاتك التى حاولت كسر الحظر بمدينة الواسطى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائقيهم، وفى قرية أبوصير الملق دائرة المركز تلاحظ إقامة عرس بالقرية، وتم فضه واتخاذ الإجراءات القانونية، مطالبا المواطنين بأهمية الالتزام بقرارات الحكومة الاحترازية والتى تهدف فى المقام الأول الحفاظ على سلامتهم وصحتهم والعمل على منع أية احتمالية لانتقال أو انتشار الفيروسات والأمراض.

كما طالب نائب المحافظ، تكثيف التوعية من خلال التعاون بين الوحدة المحلية والجهات المعنية والمجتمع المدنى، مع ضرورة التوعية بأهمية تلك الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم وصحتهم والأخرين، مع التشديد على أنه من يخالف قرارات الحكومة بخصوص الإجراءات الوقائية سيتعرض للمساءلة القانونية.

كما تابع الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، تنفيذ إجراءات الحظر بمركز ومدينة أهناسيا ضمن حملات المتابعة اليومية التى تنفذ بالتوازى فى وقت واحد للتأكد من تطبيق حظر التجوال ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فى فيروس كورونا.