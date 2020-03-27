اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 18 محضرا لمحلات خرقت حظر التجوال جنوب بنى سويف

الجمعة، 27 مارس 2020 06:07 م
تحرير 18 محضرا لمحلات خرقت حظر التجوال جنوب بنى سويف جانب من الحملة
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حررت حملة لمتابعة تنفيذ حظر التجوال، مكلفة من محافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى ومدير الأمن اللواء زكريا صالح، 18 محضرا للمحلات المخالفة والتى لم تغلق أبوابها جنوب بنى سويف، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

 

وأشار بيان صحفى اليوم الجمعة لمحافظة بنى سويف، إلى أن الحملة التى ضمت أحمد دسوقى رئيس مركز ومدينة الفشن و اللواء حمدى فرج مساعد مدير أمن بنى سويف والعميد أحمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن وعددا من الضباط وأفراد الشرطة لاحظت وجود عدد من المحال التجارية بشوارع المدينة مفتوحة خلال ساعات حظر التجوال فأمرت ملاكها والقائمين عليها بغلقها بعدما حررت لهم المحاضر اللازمة تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قرار الحظر.

 

وفى ذات الصدد، قام اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بجولة داخل مركز ومدينة الواسطى شمال المحافظة يرافقه القيادات الأمنية لمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية وحظر تحرك وانتقال المواطنين وخلال الجولة تم استيقاف عدد من التكاتك التى حاولت كسر الحظر بمدينة الواسطى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائقيهم، وفى قرية أبوصير الملق دائرة المركز تلاحظ إقامة عرس بالقرية، وتم فضه واتخاذ الإجراءات القانونية، مطالبا المواطنين بأهمية الالتزام بقرارات الحكومة الاحترازية والتى تهدف فى المقام الأول الحفاظ على سلامتهم وصحتهم والعمل على منع أية احتمالية لانتقال أو انتشار الفيروسات والأمراض.

 

كما طالب نائب المحافظ، تكثيف التوعية من خلال التعاون بين الوحدة المحلية والجهات المعنية والمجتمع المدنى، مع ضرورة التوعية بأهمية تلك الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم وصحتهم والأخرين، مع التشديد على أنه من يخالف قرارات الحكومة بخصوص الإجراءات الوقائية سيتعرض للمساءلة القانونية.

 

كما تابع الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، تنفيذ إجراءات الحظر بمركز ومدينة أهناسيا ضمن حملات المتابعة اليومية التى تنفذ بالتوازى فى وقت واحد للتأكد من تطبيق حظر التجوال ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فى فيروس كورونا.


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار المحافظات

بنى سويف

فيروس كورونا

حظر التجوال

غلق المحلات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة