تجهيز فرق طبية من جامعة الزقازيق لمتابعة المخالطين لمصابى كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، علي سرعة تجهيز الفرق الطبية من أطباء كلية الطب لمتابعة الحالات المخالطة وتوفير سبل الأمان والحماية التي تكفل سلامة أفراد الفريق الطبي من خطر الإصابة بعدوى الفيروس، في إطار تنسيق الجهود وتحقيق التكامل والتعاون بين مقدمى الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

بالإضافة إلى تزويدهم بالتجهيزات الطبية اللازمة من كاشف حرارة عن بعد ،ماسكات N95 ، قفازات ، مطهرات ، سيارات مخصصة استعداداً للعمل وفقاً للتنسيق مع مديرية الصحة وفور طلب ذلك.

وفي هذا الإطار، وعند الإعلان عن ثبوت إيجابية إصابة حالة بفيروس كورونا بمركز كفر صقر، ووفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع مديرية الصحة بالشرقية، إنطلق فريق طبي من أطباء كلية طب الزقازيق والمكلف بمتابعة الأفراد المخالطين للحالة المصابة ، والذي ثبت سلبية اصابتهم بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم، لمتابعتهم وعمل تقرير يومى عن حالتهم الصحية وذلك لسرعة التعامل معهم في حالة ظهور أى أعراض عليهم ونقلهم إلى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.

وجدير بالذكر، أنه قد تم عقد إجتماع لتنسيق العمل والتعاون المشترك بين جامعة الزقازيق ومحافظة الشرقية ومديرية الصحة وتشكيل فرق طبية من أطباء كلية الطب لمتابعة الحالات المخالطة للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ،والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة،ود.وليد ندا مدير المستشفيات الجامعية.