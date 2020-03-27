اليوم السابع
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تجديد حبس عاطلين تعديا على عجوز بسبب خلافات الميراث بالإسكندرية

الجمعة، 27 مارس 2020 04:02 م
تجديد حبس عاطلين تعديا على عجوز بسبب خلافات الميراث بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أمر المستشار حسنى محمود شرف رئيس نيابة المنتزه اول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالشروع في قتل مسن بعد التعدى عليه بالضرب بعصا خشبية وسلاح أبيض، لوجود خلافات علي الميراث.

وكان قد تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من العميد طارق هندي، مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من إحدى المستشفيات بإستقبالها مُسن، مقيم بدائرة القسم، مصاب بكسر عظام الجمجمة ونزيف بالمخ وجروح وكدمات متفرقة ولا يمكن استجوابه.

بسؤال زوجته قررت بأنه أثناء تواجدها بشقتها وحال عودة زوجها من الخارج تناهى إلى سمعها أصوات خارج باب شقتها وباستطلاعها الأمر وجدت زوجها ملقى أمام الشقة وبه الإصابات المُشار إليها، وعُثر بمكان الواقعة على قطعة سلاح أبيض "سكين".

 أسفرت جهود فريق البحث تحديد مرتكبى الواقعة إبن شقيق زوجته وعاطل "لهما معلومات جنائية" مقيمان بذات العقار محل الواقعة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا تفصيلياً بإرتكاب الواقعة وقرر الأول بعقده العزم على قتل المجنى عليه وزوجته لسابقة وجود خلافات عائلية حول الميراث، وفى سبيل تنفيذ ذلك إستعان بالمتهم الثانى، وقاما بإعداد سلاح أبيض "سكين" المعثور عليه بمحل الواقعة وكذا عصا خشبية "شومة".

بمواجهة المتهم الثانى بما جاء بإعترافات المتهم الأول أيدها وقرر بإقتصار دوره على مراقبة وتأمين محل الواقعة حال قيام المتهم الأول بتنفيذها، تم بإرشاد المتهم الأول ضبط العصا المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ملوثة بالدماء، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 

 

 


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