اليوم السابع
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"بيطرى بورسعيد": تطهير مستشفى الحيوانات الآليفة والمنشآت لمواجهة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 10:56 م
"بيطرى بورسعيد": تطهير مستشفى الحيوانات الآليفة والمنشآت لمواجهة كورونا تعقيم المنشآت - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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أكد الدكتور عاطف عيسى، وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنه تم تدشين غرفة عمليات لتطهير وتعقيم المنشآت البيطرية والمجزر الآلى ومستشفى الحيوانات الأليفة بالقابوطى والمبانى الإدارية بالتنسيق مع الدكتور مجدى عبد الرحيم مديرالطب الوقائى والدكتور علاء عبد الرؤوف مدير إدارة جنوب البيطرية.

 

وقال عيسى، إن حملات التطهير تضمنت تعقيم وتطهير وحدة القابوطى القديم، ووحدة عايش البيطرية ومركز طب الأسرة ببحر البقر وجمعية النصر للمجتمع المحلى بالسيد متولى ومكتبة وحضانة بيت الثقافة فضلا عن مركز مصطفى كامل الطبى بحى الضواحى.

 

وأضاف أنه تم تطهير صحة أسرة حوض بدران ووحدة البيليسى البيطرية وجمعية الصم والبكم والتربية الفكرية بحى الزهور والوحدة البيطرية بمنطقة القابوطى الجديد جنوب بورسعيد.

 

وتابع أن حملات التطهيروالتعقيم تأتى تماشيا مع الجهود الواعية للدولة فى تسخير كافة الإمكانيات والموارد لمكافحة العدوى بفيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة المواطن المصرى.

 

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أكد أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بكافة الأحياء والمرافق علي مستوي المحافظة وعلي مدار الساعة، حيث تقوم الأجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني في مناطق التجمعات والمدارس والأحياء والمديريات والشوارع والميادين وتستكمل خلال ساعات التوقف الليلي.
 
 

وشملت أعمال التطهير الليلية محطة السكة الحديد ومستشفى بورفؤاد وعدد من الشوارع والميادين، ويتابع اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة مع إدارات الأحياء والأجهزة المختلفة وجهاز مكافحة القوارض والحشرات أعمال التنفيذ اليومي لخطة التطهير.

 


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