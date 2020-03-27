اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 07:32 ص
خالد صلاح
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بنما تبلغ عن 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

الجمعة، 27 مارس 2020 07:10 ص
بنما تبلغ عن 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قال مسؤولون فى قطاع الصحة، إن بنما سجلت 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 674.

وأضافوا أن شخصا توفي ليصل عدد الوفيات إلى 9 في المجمل. ونقل 83 شخصا إلى المستشفى.

كانت السلطات الصحية فى بنما، قالت السبت إن شخصين آخرين توفيا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة جراء هذا الفيروس فى بنما إلى ثلاثة، وتأكد إصابة 245 شخصا بالفيروس فى بنما حتى يوم السبت ارتفاعا من 200 يوم الجمعة حسبما قالت لورديس مورينو المدير العام لعلم الأوبئة.

قال وزيرة الصحة فى بنما إن الحكومة قررت إغلاق جميع المدارس العامة والخاصة مؤقتا بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا الجديد.


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