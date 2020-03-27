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بعد تحديد الأجزاء المطلوبة.. ننشر توزيع منهجى التاريج والجغرافيا للثانوية العامة

الجمعة، 27 مارس 2020 12:41 ص
بعد تحديد الأجزاء المطلوبة.. ننشر توزيع منهجى التاريج والجغرافيا للثانوية العامة طلاب الثانوية العامة ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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ينشر اليوم السابع" توزيع منهجى الجغرافيا والتاريخ لطلاب الثانوية العامة والذى تم اعتماده منذ انطلاق العام الدراسى الجارى، بعد إعلان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أداء الطلاب الامتحان فى المنهج الدراسى منذ بدء العام الدراسى وحتى منهج ومقرر منتصف مارس الجارى موعد توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد

 

قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن الوزارة حددت الأجزاء الخاصة بمنهج الفصل الدراسى الثانى الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان البحث، موضحا أنه تم مراجعة المقرر مع خريطة العام الدراسى ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية.

 

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص، أنه سيتم إرسال الأجزاء المخصصة لعمل الطلاب بحث فيها وأيضا التى يؤدى فيها طلاب امتحانات الثانوية العامة امتحاناتهم إلى المديريات التعليمية وإعلانها حتى يعرف الطلاب المحدد من المقررات الدراسية.

 


وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكد أنه تم الاتفاق  مع الهيئة الوطنية للإعلام علي إعداد دروس تحت إشراف الوزارة للثانوية العامة، وستقدم هذه الدروس بجودة عالية علي القنوات التعليمية في اقرب فرصة، إضافة إلى تقديم نفس الخدمة لطلاب الشهادة الإعدادية وسنوات النقل.

 

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى أكد أن امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

 

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية لحذف أجزاء من المنهج، مطالبًا أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بضرورة الاعتماد على المناهج التي تبثها الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية والمنصة الرقمية وعدم الاعتداد بأي مصدر آخر، وذلك حفاظًا على أبنائنا الطلاب.

 

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