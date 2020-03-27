بعد انتشار كورونا.. القوى العاملة: ترتيبات لعودة المصريين العالقين بالدول العربية

كتب محمود راغب

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، والعالقين الراغبين في العودة إلي أرض الوطن، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشارت الملحق العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حنان شاهين، إلي أنه ورودت استفسارات للسفارة من المواطنين المصريين حول ترتيب السفارة رحلات طيران خاصة للعالقين منهم بالإمارات في ضوء توقف حركة الطيران حاليا.



أعلنت السفارة إمكانية استيفاء أصحاب هذه الحالات لطلباتهم علي الرابط المخصص لذلك، ليتم إدراجها من طلبات الراغبين في العودة الاضطرارية للزائرين منهم للدولة فقط المتواجدين بتأشيرة بغرض السياحة، أو العمل لفترة قصيرة أو للعلاج وسيكون السفر علي نفقة المواطن الراغب في العودة.

وأكدت السفارة المصرية بأبوظبي، أنه من المنتظر تطبيق إجراءات الحجر الصحي بمصر علي جميع القادمين، وسيتم التواصل مع المواطنين التى تستوفي طلباتهم المعايير اللازمة في حال تأكيد ترتيب رحلات طيران خاصة لهذه الطلبات الاضطرارية .

وفي نفس السياق، قالت القنصلية العامة بدبى: إنه علي المواطنين المتواجدين في نطاق اختصاص القنصلية العامة "دبي، والشارقة ، وعجمان ، ورأس الخيمة ، وأم القيوين ، والفجيرة ، ممن يحملون تأشيرات دخول لأغراض السياحة والزيارة والعلاج فقط ، ويرغبون في العودة إلي أرض الوطن تحميل صورة جواز السفر وتأشيرة الدخول واستيفاء وتوقيع الإقرار علي الرابط المخصص لذلك.

وفي ضوء كثير من التساؤلات التي وردت لمكتب التمثيل العمالي بأبوظبي حول وضع المصريين المتواجدين داخل الإمارات، وانتهت أو أوشكت زيارتهم على الانتهاء، وفي هذا الخصوص، أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالدولة، أن الزائرين المتواجدين بالدولة وتعذر عليهم المغادرة لإغلاق الكثير من الدول أجوائها ومنافذها الحدودية هم محل اهتمام، وسيتم تقديم الدعم لهم بمنحهم شرعية استمرار تواجدهم بالإمارات، وفقا لآلية سيعلن عنها خلال أيام، مؤكدة حرص الإمارات على التعامل بما يحقق الرعاية المفترضة لكل المقيمين على أرضها.

وفي تقرير من مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بجدة، أوضح المستشار العمالى وليد عبد الرازق أحمد، أنه في ظل تعليق رحلات الطيران بين السعودية ومصر ووجود عالقين مصريين غير مقيمين بالمملكة، فقد توافد للتسجيل لدى القنصلية أكثر من 300 عالق، لا سيما فى ظل موافقة مجلس الوزراء المصرى على تشكيل لجنة لوضع الأسس العامة لاتفاق بين الدولتين عن طريق الخارجية في هذا الخصوص.

وفي تقرير آخر من لبنان، كشفت الملحق العمالي بالسفارة المصرية ببيروت، أن السفارة دعت المواطنين المصريين الراغبين فى العودة إلى الوطن لظروف معينة، بشرط أن يكون المواطن حاملا لجواز سفر مصري، وأن يكون متواجدا بغرض السياحة أو زيارة عمل قصيرة أو العلاج وذلك من واقع تأشيرة الدخول، وألا يكون من المقيمين أو العاملين أو المدرسين أو الدارسين أو الزيارات العائلية ممن يتوافر لهم مكان إقامة فى لبنان.

وقالت: إنه على مستوفي الشروط المذكورة أن يقوموا بالتواصل مع السفارة عن طريق الصفحة الرسمية لها أو البريد الإلكتروني مع صورة جواز السفر، وتأشيرة الدخول السارية، وذلك لبحث إمكانية قيام شركة مصر للطيران بتسيير حلات استثنائية خلال فترة وقف حركة الطيران.

كما تلقي وزير القوي العاملة، تقريرين آخرين من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، ومن مكتب التمثيل العمالي بجدة ، أشارا فيه إلي قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، برفع القيود التى كانت مفروضة على إعارة القوى العاملة بين القطاعات التجارية المختلفة، حيث كانت تشترط أن تكون الإعارة داخل نفس القطاع التجاري، وألا تزيد نسبة الإعارة في المنشأة عن 20%.

وبذلك أتاحت خدمة الإعارة للعاملين عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج "أجير" لمنشآت القطاع الخاص دون اشتراط لنوع النشاط التجاري للمنشآت، وذلك ضمن مجموعة المبادرات التي أعلنت عنها الوزارة ، وذلك بهدف تسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة، ومساعدة دعم القطاعات ذات الحاجة في الوضع الراهن، مؤكدة أنه يمكن للمنشآت الاستفادة من الخدمة بشكل إلكتروني ودون الحاجة لمراجعة فروعها من خلال الرابط: https://ajeer.qiwa.sa/.

وفي تقرر من مكتب التمثيل العمالي بعمان - الأردن، أكد المستشار العمالي طلعت محمد السيد، أنه لم يتم حتي الآن تسجيل أي حالات إصابة بفيروس "كورونا لمواطنين مصريين، مشيرا إلي أن وزارة الصحة الأردنية ، أعلنت عن تسجيل 40 حالة جديدة لجنسيات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة إلى 212 حالة .

وأعلنت الأردن عن عزل محافظة "إربد" بالمملكة عن باقي المحافظات بشكل كامل ، ولا يسمح لأحد بالخروج منها أو الدخول إليها.