برج أيفل يتزين لشكر الأطباء على جهودهم فى التصدى لفيروس كورونا المستجد.. صور

حرصت السلطات الفرنسية، على توجيه رسالة شكر ودعم لكل الأطباء في مختلف انحاء العالم، على جهودهم الكبيرة في التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، والذي أودي بحياة الألاف من مختلف بلدان العالم.

ووجهت السلطات الفرنسية الشكر للأطباء عن طريق كتابة رسالة لهم عبر برج إيفل الذي يعد أشهر معلم سياحي في فرنسا، لدعمهم وتشجيعهم في الاستمرار بمواجهة الفيروس المستجد.

Merci aux personnels soignants, policiers, gendarmes, agents de la Ville de @Paris, secouristes, ambulanciers, soldats, caissières et caissiers, éboueurs, commerçants, livreurs, volontaires, aidants, associations et aux Parisiennes et Parisiens, tous mobilisés face au #COVID19. pic.twitter.com/3qZEdP8NDo