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برج أيفل يتزين لشكر الأطباء على جهودهم فى التصدى لفيروس كورونا المستجد.. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 10:11 م
برج أيفل يتزين لشكر الأطباء على جهودهم فى التصدى لفيروس كورونا المستجد.. صور برج أيفل
كتب آسر أحمد

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حرصت السلطات الفرنسية، على توجيه رسالة شكر ودعم لكل الأطباء في مختلف انحاء العالم، على جهودهم الكبيرة في التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، والذي أودي بحياة الألاف من مختلف بلدان العالم.

ووجهت السلطات الفرنسية الشكر للأطباء عن طريق كتابة رسالة لهم عبر برج إيفل الذي يعد أشهر معلم سياحي في فرنسا، لدعمهم وتشجيعهم في الاستمرار بمواجهة الفيروس المستجد.

ولم تكن تلك هي المرة الأولي التي دعمت فيها فرنسا الأطباء، فحرصت منذ أيام على إضاءة برج إيفل لمدة ١٠ دقائق لإيصال رسالة شكر لهم.

 

وكان قد رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب اليوم الجمعة من خطورة "مد مرتفع جدا" من وباء كوفيد-19 "يجتاح فرنسا"، مشيرا الى أن "الوضع سيكون صعبا خلال الأيام القادمة".

وقال فيليب "بدأت مرحلة أزمة ستستغرق وقتا في ظل وضع صحي لن يتحسّن بسرعة. يجب أن نصمد"،  وبحسب الأرقام الرسمية الخميس، توفي 365 شخصا في فرنسا في المستشفيات خلال 24 ساعة.

وجدير بالذكر ان مجموعة من مقدمي الرعاية الصحية في فرنسا، رفعوا شكوى ضد رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب ووزير الصحة السابقة انييس بوزان، لاتهامهم بالتقصير من ناحية التصدي للوباء المتفشى في مختلف ربوع البلاد، وجمعت الشكوى أكثر من 200 ألف توقيع يوم الخميس 26 مارس، وهي تدعم الشكوى التي قدمتها من قبل مجموعة تضم أكثر من 600 طبيب، باسم "C19".

وتتهم الشكوى المسئولان الفرنسيان بعدم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إعداد فرنسا بشكل كافى لمواجهة وباء الفيروس التاجي كورونا، على الرغم من أنهم كانوا ، على حد علمهم، على دراية بمخاطر الأزمة التي ستواجه البلاد.


برج أيفل

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الصحة العالمية

فرنسا

كورونا

الاطباء

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