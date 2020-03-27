اليوم السابع
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انخفاض سعر الذهب فى مصر 6 جنيهات بسبب هبوط حاد فى الطلب على المعدن النفيس

الجمعة، 27 مارس 2020 12:21 م
انخفاض سعر الذهب فى مصر 6 جنيهات بسبب هبوط حاد فى الطلب على المعدن النفيس الذهب
كتب إسلام سعيد

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قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، إن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة سجلت هبوطا بقيمة 6 جنيهات، رغم ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، وذلك بسبب هبوط الطلب على المعدن النفيس فى سوق الصاغة بمصر، حيث يشهد السوق تراجعا كبيرا فى حركة شراء الذهب.
 
وأضاف "واصف"، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل ما قيمته 706 جنيها للجرام، لافتاً إلى أن أسعار الذهب عالميا تتجاوز ال 1620 دولار للأوقية حتى الآن، لكن هبوط الطلب على المعدن النفيس فى مصر يسبب هذا الهبوط فى الأسعار.
 
 
وأشار إلى ارتفاع أسعار الذهب حوالى 4% الأسبوع الجارى ليواصل مكاسبه، عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذى يعانى جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.
 
 
وأوضح واصف أن محلات بيع الذهب فى مصر تتوقف خلال يومى الجمعة والسبت، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، على أن تعاود نشاطها يوم الإثنين، ليصبح إجمالى أيام عمل سوق الذهب 4 أيام فقط.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 605 جنيهات للجرام

 
عيار 21 يسجل 706 جنيهات للجرام
 
عيار 24 يسجل 809 جنيهات للجرام
 
الجنيه الذهب 5648 جنيها
 
أوقية الذهب 1622 دولارا
 
 
وكشف واصف، أن محلات بيع الذهب غيرت مواقيت عملها ليبدأ من 10 صباحاً إلى 5 مساءا لتتماشى مع مواعيد حظر التجول خلال الأسبوعين القادمين، لافتاً إلى حدوث تراجع حاد فى مبيعات الذهب خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الذهب بالسوق المحلى، متأثرة بارتفاع أسعار الذهب عالميا، والتى سجلت زيادات كبيرة لتحقق الأسعار مستويات تاريخية بالربع الأول من العام الجارى.
 
وأضاف أن المبيعات تقريبا متوقفة تماما على كافة المحلات التجارية للبيع بالتجزئية، الأمر الذى دفع 40% من محلات التجزئة تتوقف عن فتح أبوابها أمام الجمهور، على أن تعاود فتح أبوابها بداية الأسبوع القادم من يوم الاثنين.
 
وهناك عدد من العوامل الرئيسية التى تتسبب فى رفع أسعار الذهب فى مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس فى البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب فى السوق المحلى.
 
 

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