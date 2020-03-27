اليوم السابع
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انتقادات لرئيس حكومة إسبانيا بعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية لعدم نقل عدوى كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 05:55 م
انتقادات لرئيس حكومة إسبانيا بعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية لعدم نقل عدوى كورونا رئيس حكومة اسبانيا بيدرو سانتشيز
كتبت فاطمة شوقى

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تعرض رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز للعديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن ظهر عدم التزامه بالمسافات الأمنية التى طالب باتباعها لعدم نقل عدوى فيروس كورونا، وذلك بعد ظهوره مع المتحدثة باسم الحكومة، أدرياما لاسترا، خلال الجلسة العامة للكونجرس.

رئيس حكومة اسبانيا بيدرو سانتشيز
رئيس حكومة اسبانيا بيدرو سانتشيز

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن سانتشيز غادر مع لاسترا الجلسة العامة للكونجرس الإسبانى دون الحفاظ على المسافة الأمنية التى يميليها الأطباء حماية من انتشار عدوى وباء كورونا، كما أنه لم يلتزم أيضا بارتداء الكمامة، والقفازات، على عكس ما ظهر به ملك اسبانيا، فيليبى السادس، من اتباع التدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على عدم انتشار عدوى كورونا.

رئيس حكومة اسبانيا بيدرو سانتشيز وملك اسبانيا
رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانتشيز وملك إسبانيا

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك من وصف هذا التصرف بأنه غير مسئول لأنه من الممكن أن يعرض كلاهما للحجر الصحى، بسبب اتصالهما بأشخاص من الممكن أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا.

وتحتل إسبانيا المركز الثانى عالميا فى أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا بعد إيطاليا، وأعلنت وزراة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، تسجيل 769 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فى أكبر زيادة يومية تشهدها أعداد الوفيات حتى الآن، فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 64 ألف حالة.

وبحسب أحدث إحصائيات الوزراة والتى نقلتها صحيفة "إلباييس" الإسبانية ، بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس فى إسبانيا حتى الآن 4 آلاف و858 بزيادة بلغت نسبتها 19% عن اليوم السابق، فى حين بلغت حصيلة الإصابات 64 ألفا و59 حالة، بزيادة نسبتها 14%.

ومن بين إجمالى الإصابات تخضع 4 آلاف و165 حالة للعلاج فى وحدات العناية المركزة، فيما تماثلت 9 آلاف و357 حالة للشفاء.

 ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الإسبانى اجتماعا استثنائيا اليوم للموافقة على تمديد حالة الطوارئ فى البلاد أسبوعين إضافيين حتى 11 أبريل.

 

 


اسبانيا

فيروس كورونا

كمامة

قفازات

اوروبا

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