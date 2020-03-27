الوحدة المحلية بالغردقة تستكمل عملية تعقيم وغسيل الشوارع لمواجهة كورونا ..صور

وترأس اللواء عاطف وجدي رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة تطهير وتعقيم بكافة شوارع المدينة في إطار مواجهة فيروس كورونا المنتشر، باشتراك وتعاون بين عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمحاصرة الفيروس وحماية ارواح المواطنين.

وأكد رئيس مدينة الغردقة ، على استمرار تكثيف الحملات بالمدينة وتطهيرها بالكامل أنه تم القيام بأعمال التطهير والتعقيم بعدد من المنشآت العامة والحيوية والمؤسسات وتقسيم المدينة إلى مناطق لعمل التطهيرها .

كما أكد رئيس مدينة الغردقة، أن ما يحدث في مدينة الغردقة من تضافر الجهود والقوي مع أجهزة الدولة المعنية لاجتياز الازمة شئ يدعوا إلى الفخر وتباهي بعظمة المصريين في الأزمات، داعيا المواطنين إلى ضرورة وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة من جانب مجلس الوزراء ووزارة الصحة وارشادات منظمة الصحة العالمية.

من جانب آخر كان شكل الهلال الأحمر المصري فرع الغردقة، فرق من متطوعين لشن حملات تعقيم مكبرة بشوارع مدينة الغردقة، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية في الإجراءات الوقائية التي تنتهجها الدولة للحماية من فيروس كورونا المستجد.