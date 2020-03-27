اليوم السابع
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الوحدة المحلية بالغردقة تستكمل عملية تعقيم وغسيل الشوارع لمواجهة كورونا ..صور

الجمعة، 27 مارس 2020 03:12 م
الوحدة المحلية بالغردقة تستكمل عملية تعقيم وغسيل الشوارع لمواجهة كورونا ..صور أعمال تعقيم الشوارع بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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استكملت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اليوم الجمعة ، حملات التطهير والتعقيم بشوارع المدينة وكافة الأحياء والمنشآت والمواقع الحيوية بمشاركة عدد من الجهات  لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر
 
وترأس اللواء عاطف وجدي رئيس  الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة تطهير وتعقيم بكافة شوارع المدينة في إطار مواجهة فيروس كورونا المنتشر، باشتراك وتعاون بين عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمحاصرة الفيروس وحماية ارواح المواطنين.
 
وأكد رئيس مدينة الغردقة ، على استمرار تكثيف الحملات بالمدينة وتطهيرها بالكامل أنه تم القيام بأعمال التطهير والتعقيم بعدد من المنشآت العامة والحيوية والمؤسسات وتقسيم المدينة إلى مناطق لعمل التطهيرها .
 
كما أكد رئيس مدينة الغردقة، أن ما يحدث في مدينة الغردقة من تضافر الجهود والقوي مع أجهزة الدولة المعنية لاجتياز الازمة شئ يدعوا إلى الفخر وتباهي بعظمة المصريين في الأزمات، داعيا المواطنين إلى ضرورة وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة من جانب مجلس الوزراء ووزارة الصحة وارشادات منظمة الصحة العالمية.
 
من جانب آخر كان شكل الهلال الأحمر المصري فرع الغردقة، فرق من متطوعين لشن حملات تعقيم مكبرة بشوارع مدينة الغردقة، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية في الإجراءات الوقائية التي تنتهجها الدولة للحماية من فيروس كورونا المستجد.
 
وطاف متطوعي الهلال الأحمر المصري من خلال فرق منظمه عدة شوارع بمدينة الغردقة بداية من شارع السلام، كذلك شارع الشيرتون، كما قاموا بتعقيم السيارات المارة في الطرقات من خلال ماكينات رش محمولة علي الاكتاف .
 
وارتدي المتطوعون زي الهلال الأحمر المميز ذات اللون الأحمر وانتشروا في شوارع المدينة، بهدف التعقيم والتطهير ضد فيروس كورونا، كذلك قام أعضاء الهلال الأحمر المصري بعمل توعية للمواطنين في الشوارع وحثهم علي الالتزام بتعليمات الحكومة في حظر التجول والبقاء في المنزل .
 
من جانبه قال أيمن البربري، رئيس فريق الطوارئ بالهلال الأحمر المصري فرع الغردقة أنه تم تقسيم متطوعي الهلال الاحمر لعدد كبير من الفرق وتم وضع خطة لعمل حملات تعقيم وتطهير لشوارع مدينة الغردقة والمنشأت العامة وذلك في إطار الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.
 
 
أعمال تعقيم الشوارع بالغردقة (1)
أعمال تعقيم الشوارع بالغردقة 
أعمال تعقيم الشوارع بالغردقة (2)
أعمال تعقيم الشوارع بالغردقة 
أعمال تعقيم الشوارع بالغردقة (3)
أعمال تعقيم الشوارع بالغردقة 
أعمال تعقيم الشوارع بالغردقة (4)
أعمال تعقيم الشوارع بالغردقة
أعمال تعقيم الشوارع بالغردقة (5)
أعمال تعقيم الشوارع بالغردقة 
 
 

 


البحر الاحمر

الغردقة

اخبار مصر

تعقيم شوارع الغردقة

فيروس كورونا

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