اليوم السابع
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النيابة تأمر بدفن جثة عامل لقى مصرعه صعقا بالكهرباء فى التجمع الخامس

الجمعة، 27 مارس 2020 08:23 م
النيابة تأمر بدفن جثة عامل لقى مصرعه صعقا بالكهرباء فى التجمع الخامس جثه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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امرت نيابة القاهرة الجديدة ، بالتصريح بدفن جثة عامل ، لقي مصرعه صعقا بالكهرباء ، أثناء عمله بأحد العقارات تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس ، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة .

وتبين من المناظرة الطبية الأولية ، ان العامل المتوفي لقي مصرعه نتيجة اصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ، وفشل في التنفس ، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستفى لتلقى العلاج.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم ، مدير مباحث العاصمة ، إخطارا من العقيد سمير مجدى ، مفتش قطاع القاهرة الجديدة ، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من الأهالى عن وجود متوفى بدائرة قسم شرطة التجمع ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالحث تبين العثور على جثة عامل باليومية متوفى صعقا بالكهرباء أثناء عمله ، كما دلت التحريات على عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة .

تم أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، وأمرت بدفن جثتى الشابان عقب الانتهاء من إعداد تقرير الطب الشرعى .

وكان فى وقت لاحق سقط شاب من شرفة بالطابق الخامس لعقار سكنى بمنطقة الشرابية، وانتقل رجال المباحث الى المكان لكشف ملابسات الحادث .

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى ، بسقوط شاب من الطابق الخامس ، وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة شاب فى العقد الثانى من العمر ، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الحادث لكشف ملابساتها ، فيما تم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة .

تم أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، وأمرت بدفن جثتى الشابان عقب الانتهاء من إعداد تقرير الطب الشرعى.


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