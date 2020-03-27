النقل العام: الأتوبيس النهرى يعمل من 6.30 صباحا لـ6 مساء ولا رحلات نيلية

أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الأتوبيس النهرى يعمل بصورة طبيعية وفق المواعيد الجديدة للتشغيل، بعد قرار الحظر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رحلات نيلية نظرًا لضعف الإقبال ولكن الخدمة متاحة من 6.30 صباحًا حتى 6 مساءً يوميًا طوال فترة الحظر.



وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"اليوم السابع"، أن رحلات النقل بالأتوبيس النهرى قلت بشكل كبير، ولكن فى حالة وجود ركاب يتم تشغيل أتوبيسات خط ماسبيرو الجامعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالتطهير والتعقيم وارتداء العاملين أدوات الوقاية "الكمامة والقفازات".



وأشار رئيس هيئة النقل العام، إلى أن الأتوبيس النهرى يعمل اليوم وغدًا بشكل طبيعى وفق المواعيد الجديدة للتشغيل، لافتًا إلى أن الهيئة تجرى يوميًا عمليات فحص للسائقين والمحصلين العاملين فى الهيئة بشكل يومى قبل صعودهم الأتوبيسات، كما يتم تطهير الأتوبيسات يوميًا قبل خروجها من الجراجات حرصًا على صحة وسلامة المواطنين من انتقال الأمراض والأوبئة.



وأوضح اللواء رزق على، أن الهيئة تمكنت من شراء 50 جهاز رش للتعقيم وتم وضعها فى المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة، مع توفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كذلك جرى شراء 50 بدلة واقية و50 قناعًا واقيًا ليستخدمها عمال التطهير، كما جرى توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل يوميا.



كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى الثلاثاء الماضى بداية من الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.