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المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توضح حقيقة غلق جمارك ميناء بورسعيد كليا

الجمعة، 27 مارس 2020 10:53 ص
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توضح حقيقة غلق جمارك ميناء بورسعيد كليا قناة السويس
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن غلق المنافذ الجمركية بميناء بورسعيد بشكل كامل، تواصل المركز مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نفت صحة تلك الأنباء.
 
وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه لم يتم غلق أي من المنافذ الجمركية بالميناء بشكل كامل، مُوضحةً أن حركة العمل بالمنافذ الجمركية مستمرة وفقاً لمواعيد العمل والحظر المعلنة رسمياً من قبل الحكومة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.
 
وقد تم إعطاء أولوية قصوى للسلع الغذائية والاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية في إنهاء إجراءات الإفراج عنها داخل المنافذ الجمركية يومياً، فضلاً عن تنظيم إجراءات العمل لباقي نوعية السلع بما يضمن عدم وجود تجمعات أو تكدس داخل الموانئ والمنافذ الجمركية، واستمرار تواجد العاملين بالموانئ والمنافذ لحين إنهاء إجراءات الإفراج عن السلع الواردة أو المصدرة حتى أخر بيان جمركي يعرض عليهم يومياً، مع مراعاة تقسيم ساعات العمل اليومية بينهم وفقاً لطبيعة السلع وإجراءات الإفراج عنها.
 
 
 
 

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