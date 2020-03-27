المنشآت السياحية تطالب المطاعم بموافاتها بأعداد العاملين قبل يوم الاثنين

كتبت آمال رسلان

مدت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، المهلة الممنوحة لأعضاء الجمعية العمومية لإبلاغها بأعداد العاملين فى المطاعم السياحية وقيمة رواتبهم الشهرية حتى يوم الاثنين المقبل، بعد ان كانت تنتهى أمس الخميس.

وكانت الغرفة قد طالبت أعضائها الأربعاء الماضى ببيان يضم عدد العاملين المؤمن عليهم بكل منشأة، وحجم مرتباتهم على ورق الشركة مختوما بخاتم الشركة وتوقيع المدير المسئول، مشيرة إلى إن هذا الإجراء يأتى حرصاً منها لبحث كافة السبل لدعم المنشآت ومحاولة تخفيف الأعباء المادية عنها فى ظل الظروف الحالية.

وقالت الغرفة فى منشورها الدورى الذى تم إرساله لجميع أعضاء الجمعية العمومية ،إنها تستهدف من هذا الإجراء هو التواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية الحصول على تعويضات أو تحمل الدولة لقيمة مرتبات العاملين، فى ظل التحركات التى تمت خلال الأيام الماضية من إصدار البنك المركزى تعليمات وتوجيهات للبنوك لمنح قروض ميسرة للمنشآت السياحية والفندقية.

إلى جانب ذلك عقد الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار، إجتماعاً مع محمد سعفان وزير القوى العاملة لبحث دعم العاملين بقطاع السياحة وسداد مرتباتهم من قبل صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

وأشارت الغرفة إلى إنها تلقت شكاوى عديدة من أعضائها من التأثيرات السلبية المادية للقرارات الإجرائية والوقائية التى أصدرتها الحكومة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا، وأدت إلى الإغلاق الكامل للمطاعم والكافتيريات الأعضاء بغرفة المنشآت السياحية.

وكانت الغرف السياحية قد ابلغت أعضائها بتعليمات وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى خلال فترة التوقف للقطاع بعد قرار تعليق الطيران حتى نهاية مارس، لتبدأ الشركات والفنادق والمطاعم والبازارات فى تنفيذها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة، وفى مقدمتها توجيهه بالالتزام بمستحقات العاملين بالقطاع وعدم تسريح العمالة خلال فترة التوقف السياحى.