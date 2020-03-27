المفوضية الأوروبية تعزز ميزانية رحلات العودة للوطن والمخزون الطبى لمكافحة كورونا

كتبت: هناء أبو العز

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم، توفير 75 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الأعضاء على إعادة مواطني الاتحاد الأوروبي إلى وطنهم وزيادة ميزانية المخزون الطبي من RescEU.

وقال المفوض يوهانس هان، المسؤول عن ميزانية الاتحاد الأوروبي: "إن مقياس اليوم هو مثال آخر على الكيفية التي يمكن بها لميزانية الاتحاد الأوروبي أن تضيف قيمة متى وأينما كانت الحاجة إليها، كما أنه مثال للتضامن والتعاون الأوروبي في أفضل حالاته.

وقال مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارزيتش: إن العودة الآمنة لمواطنينا هي أولوية، ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان لم شملهم بعائلاتهم في أقرب وقت ممكن خلال هذه الأوقات الصعبة، مؤكدًا أن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ لدينا العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع الدول الأعضاء من أجل تلبية طلباتهم .

وأعلن المفوضية تخصيص 350 مليون يورو من مساعدات إدارة الهجرة لليونان ، إضافة إلى 350 مليون يورو إضافية من المساعدات الطارئة التي يتم نشرها بالفعل ، وذلك تمشياً مع التزام الرئيسة فون دير لين خلال زيارتها لليونان .

كما تم تخصيص 3.6 مليون يورو للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها لتعزيز القدرة على تحديد وتقييم وإبلاغ التهديدات التي تتعرض لها صحة الإنسان من الأمراض المعدية ، وعلى وجه الخصوص لزيادة قدرة الخبراء في ضوء أزمة فيروسات التاجية.

وتخصيص 100 مليون يورو لمساعدة ألبانيا على التعافي من الزلزال المدمر في 26 نوفمبر 2019 ، وهو جزء من تعهد المفوضية البالغ 115 مليون يورو والتعهد الإجمالي بمبلغ 1.15 مليار يورو .

كما تم تخصيص 3.3 مليون يورو تمويل إضافي لمكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) لتعزيز ميزانيته لعام 2020. سوف تمكن الأموال ، على سبيل المثال ، EPPO من تعيين موظفين مؤهلين بشكل أسرع وشراء معدات تكنولوجيا المعلومات لبدء معالجة الحالات الأولى. إلى جانب دعم إدارة الحالات لـ EPPO الذي تمت تعبئته بالفعل في وقت سابق من هذا العام ، فإن الزيادة الإجمالية في تمويل EPPO لعام 2020 تكون عند 48٪.

وينتظر الآن موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبى على تغييرات الميزانية في أسرع وقت ممكن ، للتأكد من أن الأموال يمكن أن تذهب إلى حيث تكون الاحتياجات الأكثر إلحاحًا.