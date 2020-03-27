المفوضية الأوروبية تطلق هاشتاج لدعم الأنشطة الثقافية أون لاين

كتبت: هناء أبو العز

أطلقت المفوضية الأوروبية هاشتاج #CreativeEuropeAtHome ، على وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على حساباتها الإبداعية في أوروبا على الفيس بوك وتويتر وانستجرام.

وأعلنت المفوضية فى بيان لها، أنها تريد أن تقوم بتعبئة الجهود من أجل تسليط الضوء على الأنشطة الثقافية الرائعة عبر الإنترنت ، و ستجعلها متاحة لعشاق الثقافة المعزولين حاليًا في منازلهم.

من جهتها ، قالت مارجريتيس شيناس ، نائبة الرئيس لترويج أسلوب حياتنا الأوروبية: "هذه الأيام حيث يقتصر الأوروبيون على منازلهم ، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى شغف الفنانين والمؤسسات الثقافية وحريتنا وإبداعنا وكرمنا.

وأوضح البيان: إنهم روح أوروبا. إنهم يلهموننا ويجمعوننا ويأخذونا إلى أماكن لم نزرها من قبل ؛ خاصة مع #CreativeEuropeAtHome نحن نعمل بجد للحفاظ على الفن والثقافة على قيد الحياة وبصحة جيدة في أوقات وباء كورونا.

وقالت ماريا جابرييل ، مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب: "قد نكون عالقين في المنزل ، ولكن فرحة التجربة الثقافية تجعل من السهل العيش، و يسعدني إطلاق #CreativeEuropeAtHome للتعرف على العديد من الأشخاص وشكرهم من أجل المبادرات عبر الإنترنت لمجتمع أوروبا.

وطلبت المفوضية الأوروبية من المستفيدين الذين يقدمون أنشطة ثقافية عبر الإنترنت أن ينشروا عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يجب أن تتضمن المنشورات علامة التصنيف المخصصة #CreativeEuropeAtHome واسم المنصة الثقافية.