اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 07:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المفوضية الأوروبية تطلق هاشتاج لدعم الأنشطة الثقافية أون لاين

الجمعة، 27 مارس 2020 06:14 م
المفوضية الأوروبية تطلق هاشتاج لدعم الأنشطة الثقافية أون لاين
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت المفوضية الأوروبية هاشتاج #CreativeEuropeAtHome ، على  وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على حساباتها الإبداعية في أوروبا على  الفيس بوك وتويتر وانستجرام.
 
وأعلنت المفوضية فى بيان لها، أنها تريد أن تقوم بتعبئة الجهود من أجل تسليط الضوء على الأنشطة الثقافية الرائعة عبر الإنترنت ، و ستجعلها متاحة لعشاق الثقافة المعزولين حاليًا في منازلهم.
 
 من جهتها ، قالت مارجريتيس شيناس ، نائبة الرئيس لترويج أسلوب حياتنا الأوروبية: "هذه الأيام حيث يقتصر الأوروبيون على منازلهم ، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى شغف الفنانين والمؤسسات الثقافية وحريتنا وإبداعنا وكرمنا.
 
 وأوضح البيان: إنهم روح أوروبا. إنهم يلهموننا ويجمعوننا ويأخذونا إلى أماكن لم نزرها من قبل ؛ خاصة مع #CreativeEuropeAtHome نحن نعمل بجد للحفاظ على الفن والثقافة على قيد الحياة وبصحة جيدة في أوقات وباء كورونا.
 
وقالت ماريا جابرييل ، مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب: "قد نكون عالقين في المنزل ، ولكن فرحة التجربة الثقافية تجعل من السهل العيش، و يسعدني إطلاق #CreativeEuropeAtHome للتعرف على العديد من الأشخاص وشكرهم من أجل المبادرات عبر الإنترنت لمجتمع أوروبا.
 
 وطلبت  المفوضية الأوروبية من المستفيدين الذين يقدمون أنشطة ثقافية عبر الإنترنت أن ينشروا عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يجب أن تتضمن المنشورات علامة التصنيف المخصصة #CreativeEuropeAtHome واسم المنصة الثقافية.
 

اوروبا

المفوضية الاوروبية

الاتحاد الاوروبية

الثقافة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة