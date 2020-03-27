المفوضية الأوروبية: إعادة 2312 أوروبيا لوطنهم و80 طائرة تنطلق الأيام المقبلة

كتبت: هناء أبو العز

قالت أوروسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن اليوم تم الاقتراح بتوفير 75 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الأعضاء على إعادة مواطني الاتحاد الأوروبي إلى وطنهم وزيادة ميزانية المخزون الطبي من RescEU.

ولفتت المفوضية فى بيان لها: بفضل رحلات العودة إلى الوطن التي تم تنظيمها من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، تمت إعادة 2312 شخصًا بالفعل إلى أوروبا من الصين واليابان والولايات المتحدة والمغرب وتونس وجورجيا والفلبين وكابو فيردي منذ بداية التفشي. ومن المقرر انطلاق أكثر من 80 رحلة طيران أخرى للعودة إلى الوطن في الأيام القادمة.

وقال المفوض يوهانس هان، المسؤول عن ميزانية الاتحاد الأوروبى: "إن مقياس اليوم هو مثال آخر على الكيفية التى يمكن بها لميزانية الاتحاد الأوروبي أن تضيف قيمة متى وأينما كانت الحاجة إليها. كما أنه مثال للتضامن والتعاون الأوروبى في أفضل حالاته.

وقال مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارزيتش: "إن العودة الآمنة لمواطنينا هي أولوية. نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان لم شملهم بعائلاتهم في أقرب وقت ممكن خلال هذه الأوقات الصعبة. وأود أن أشكر الدول الأعضاء على جهودها خلال هذه العملية. يواصل مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ لدينا العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع الدول الأعضاء من أجل تلبية طلباتهم ".

سيزيد اقتراح المفوضية الأوروبية هذا من الميزانية الإجمالية لأول مخزون إنقاذ على الإطلاق من المعدات الطبية أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة الواقية والمعدات الطبية الأساسية) إلى 80 مليون يورو .