اليوم السابع
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خالد صلاح
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المغرب يوقف رسوم استيراد القمح والحبوب إلى 15 يونيو بسبب كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 07:53 م
المغرب يوقف رسوم استيراد القمح والحبوب إلى 15 يونيو بسبب كورونا قمح
الرباط – رويترز

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قالت الحكومة المغربية اليوم الجمعة إن المغرب سيمدد التعليق المفروض على الرسوم الجمركية في واردات القمح اللين 45 يوما إلى 15 يونيو وسيوقف الرسوم المفروضة على القمح الصلد والعدس والحمص والفاصوليا والفول بدءا من أول إبريل.
 
وقال بيان إن القرار يستهدف تحقيق استقرار الإمدادات والأسعار في ظل توقع انخفاض الإنتاج المحلي بسبب الجفاف وتداعيات تفشي فيروس كورونا.
 
وبحسب وزارة الزراعة، تغطي مخزونات المغرب من القمح اللين، السلع الأساسية الرئيسية، ثلاثة أشهر من الاستهلاك المحلي.
 
قفز الطلب على الطحين (الدقيق) والحبوب في ظل القلق من تفشي فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لاحتوائه.
 
وأعلن المغرب حالة طوارئ صحية قبل أسبوع وفرض إغلاقا عاما في شتى أنحاء البلاد. وبحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش اليوم، كان قد أكد 275 حالة إصابة وعشر وفيات.
 
وانخفض معدل هطول الأمطار 40 بالمئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مما ينذر بالخطر للإنتاج الزراعي.
 
وقال بنك المغرب المركزي في أحدث توقعاته إن محصول الحبوب سيكون في حدود أربعة ملايين طن، انخفاضا من 5.2 مليون طن العام الماضي.
 
وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانى، قد كشف أن السلطات الصحية في المغرب تقوم بأقصى ما تستطيع لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تقوية الطاقة السريرية للإنعاش المقدرة حاليا بـ1640 سريرا، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، نتيجة اقتناء عدد من تجهيزات التنفس الاصطناعي، إلى حوالي 3000 سرير.
 
وقال العثماني فى اجتماع الحكومة اليوم الجمعة نقلتها تقارير صحفية مغربية إنه بالموازاة مع المجهود لتوفير التجهيزات الضرورية، فإن الاستعدادات من قبل الطاقم الطبي والمسؤولين في وزارة الصحة مستمرة لمواجهة مختلف الاحتمالات، مشيدا بقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية بأن يكون الطب العسكري رديفا للطب المدني في مواجهة حالة الطوارئ الصحية، موردا أن تضافر جهود الجانبين سيوفر مزيدا من الإمكانيات ومن الأطر. 
 

الرسوم الجمركية

استيراد القمح

استيراد الحبوب

المغرب

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