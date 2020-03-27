المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

بدأت إدارة المرور، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، فى إجراء غلق جزئى لشارع الهرم أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام، لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.



وقال مصدر أمنى، إنه فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بالمشروع القومى لمترو الأنفاق "الخط الرابع"، سيجرى بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة نقل مرافق "الكهرباء" والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع".

واستطرد المصدر، أنه ستضطر الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى غلق شارع الهرم جزئياً أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام على أن تكون الأعمال على النحو التالى، تبدأ الأعمال من اليوم الجمعة الموافق 27/3/2020 وحتى يوم الأحد الموافق 29/3/2020، وذلك خلال الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ5 صباحاً فقط طوال أيام العمل دون تعطيل لحركة المرور، وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لإرشاد المارة والمركبات بمحيط منطقة الأعمال.‎



وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.