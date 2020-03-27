اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 12:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لمدة 3 يام..

المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

الجمعة، 27 مارس 2020 12:10 ص
المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو أعمال تطوير - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت إدارة المرور، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، فى إجراء غلق جزئى لشارع الهرم أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام، لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بالمشروع القومى لمترو الأنفاق "الخط الرابع"، سيجرى بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة نقل مرافق "الكهرباء" والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع".
 
واستطرد المصدر، أنه ستضطر الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى غلق شارع الهرم جزئياً أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام على أن تكون الأعمال على النحو التالى، تبدأ الأعمال من اليوم الجمعة الموافق 27/3/2020 وحتى يوم الأحد الموافق 29/3/2020، وذلك خلال الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ5 صباحاً فقط طوال أيام العمل دون تعطيل لحركة المرور، وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لإرشاد المارة والمركبات بمحيط منطقة الأعمال.‎

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 


مرور الجيزة

مترو الهرم

نقل مرافق

شارع الهرم

اخبار الحوادث

اخبار

اليوم السابع بلس

المرور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرور: إغلاق جزئي لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو لمدة 3 أيام

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:08 م

سيولة مرورية بشارع الهرم فى الاتجاهين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:31 م

المرور: تحويلات بميدان الرماية وشارع الهرم وطريق الفيوم بسبب أعمال التطوير

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:03 م

فيديو.. سيولة مرورية بنفق وشارع الهرم فى الاتجاهين

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:54 ص

فيديو.. سيولة مرورية بشارع الهرم وأعلى كوبرى الجيزة

الأحد، 23 فبراير 2020 01:16 م

الطرق المغلقة والتحويلات المرورية .. إغلاق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى أسبوعين.. إصلاحات بكوبرى أكتوبر 30 يوما.. استمرار غلق شارع الهرم الأسابيع المقبلة لإنشاء المترو.. المرور: غرف عمليات منعا للزحام.. صور

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة مارك بلوم نجم مسلسل "You" بسبب مضاعفات فيروس كورونا

وفاة مارك بلوم نجم مسلسل "You" بسبب مضاعفات فيروس كورونا

المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

ترامب يعلن نشر الجنود الأمريكان على الحدود مع المكسيك وكندا

ترامب يعلن نشر الجنود الأمريكان على الحدود مع المكسيك وكندا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة