المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجل 85356 إصابة و1246 وفاة بكورونا

رويترز

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة 85356 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة قدرها 16916 حالة عن الإحصاء السابق وقالت إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 1246 بزيادة 252 حالة.

وذكرت المراكز أن هذا هو إجمالي الحالات المسجلة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 26 مارس آذار مقارنة مع الرقم الذي أعلنته قبلها بيوم.

وأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لا تعكس بالضرورة الحالات المسجلة بكل ولاية على حدة.