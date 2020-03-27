رويترز

قال رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان اليوم الجمعة إن المجر ستفرض حظرا لمدة أسبوعين لإبطاء انتشار وباء فيروس كورونا الذى من المتوقع أن يبلغ ذروته فى البلاد فى يونيو أو يوليو.

وقال أوربان للإذاعة العامة إنه سيُسمح للمواطنين بالتسوق أثناء فترة الإغلاق التى تبدأ غدا السبت على أن تتولى الشرطة تطبيق القيود وستكون لديها سلطة فرض غرامات على المخالفين.

وسجلت المجر 300 إصابة بفيروس كورونا وعشر وفيات، وقال أوربان إن العدد الفعلى للإصابات ربما يكون أعلى بكثير.

وأكد رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان أنه تقرر إغلاق الحدود أمام حركة الركاب، والسماح للمواطنين المجريين فقط بدخول البلاد، وقال رئيس وزراء المجر - فى بيان وزعته سفارة المجر بالقاهرة اليوم الخميس - إنه سيتم غلق دور السينما والنوادي ووقف الدراسة في المؤسسات التعليمية.. لافتا إلى إمكانية تنظيم الفعاليات الرياضية خلف الأبواب المغلقة فقط، ولكن لا تنصح الحكومة المجرية بذلك.