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المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

الجمعة، 27 مارس 2020 07:08 ص
المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا مخدر الهيروين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أدلى تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية، حيث أكدوا أنهم استغلوا حالة الحذر التى تشهدها البلاد، ذلك بسبب تدعيات فيروس كرونا المستجد، وقاموا بزيادة نشاطهم الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة، حيث قاموا برفع سعر جرام الهيرويين على عملائهم بسبب حالة الركود، لافتين خلال تحقيقات النيابة معهم، إلى أنهم أطلقوا على الهيروين اسم كورونا.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوى لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بطريق (مصر-الإسماعيلية الصحراوى) بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنوا من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، حال استقلالهما سيارة قيادة الأول بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، والهاتفين للاتصال بعملائها.

كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول – ميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تم ضبط عاطلين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما كمية من الفودو المخدر وزنت 750 جراما - كمية من البودر المخدر وزنت 5 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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