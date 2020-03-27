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المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

الجمعة، 27 مارس 2020 09:36 ص
المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت شركة المترو أن حركة قطارات الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم الجمعة وغدا السبت وفقا لجداول التشغيل المعمول بها خلال فترة حظر التجوال، وأنه لا صحة لما يتردد عن إيقاف حركة المترو.

 

وأوضحت شركة المترو، أن مواعيد المترو تبدأ من السادسة صباحًا وتنتهى السادسة والنصف مساءً فى المحطات النهائية، وفقًا لمواعيد قطارات الخطوط الثلاثة التي كان تم الإعلان عنها بداية من الأربعاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا.

 

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تعديل جداول التشغيل لتكون مواعيد قيام ووصول آخر قطارات اليوم من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالى:

 

"الخط الأول": قيام أخر قطار من محطة حلوان الساعة 5 مساء ليصل المرج الجديدة الساعة  6.35 مساء، وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5,20 مساءا  ليصل محطة حلوان  الساعة 6,45 مساء.

 

"الخط الثانى": يكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5,30 مساء  ليصل محطة المنيب الساعة 6,25 مساء، وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 5,30 مساء ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 6,20 مساء.

 

"الخط الثالث": قيام آخر قطار من نادي الشمس الساعة 5,20 مساء ليصل محطة العتبة 5,45 مساءاً ليقوم من محطة العتبة الساعة 6 مساءا ليصل محطة نادي الشمس 6,25 مساء.

 

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أكد أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بتوقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت، تواصل المركز مع وزارتي النقل والتنمية المحلية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لتوقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت، وشددتا على أن كافة وسائل المواصلات والنقل العام تعمل بشكل طبيعي على مدار أيام الأسبوع، وفقاً لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر الذى أقره مجلس الوزراء.

 

 


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