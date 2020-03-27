اليوم السابع
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المبعوث الأممى باليمن يدعو أطراف الصراع لاجتماع عاجل لإقرار هدنة

الجمعة، 27 مارس 2020 11:13 ص
المبعوث الأممى باليمن يدعو أطراف الصراع لاجتماع عاجل لإقرار هدنة المبعوث الاممى باليمن مارتن جريفيث
إيمان حنا

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دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، الأطراف اليمنية لعقد اجتماع عاجل لتنفيذ التزامهم  بوقف فورى لإطلاق النار.وفق بيان صادر عن مكتب المبعوث، ودعا جريفيث ، فى بيانه، الأطراف إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة سبل ترجمة ما قطعوه على أنفسهم من التزامات أمام الشعب اليمني لواقع ملموس.

وأضاف: "أتوقع من الأطراف الامتثال لرغبة اليمنيين في السلام عن طريق الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية والعسكرية".

و قال جريفيث في بيانه، "سعدت كثيرًا بالردود الإيجابية من الحكومة اليمنية والحوثيين لنداء الأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار، وأتوقع من الأطراف الالتزام بما صرحوا به وتغليب مصلحة الشعب اليمني على كل شيء".

وعبر المبعوث الأممي عن تطلعه إلى انضمام الأطراف لهذا الاجتماع بروح التعاون والاستعداد لتقديم التنازلات وترجمة الأقوال إلى أفعال.

وأضاف "طالبت تلك النداءات بوقف المواجهات العسكرية كإجراء فوري لحماية اليمنيين من انتشار الفيروس، كما طالبت القيادات في شتى أرجاء اليمن بالعمل معًا لمنع انتشار هذا الفيروس والاستجابة له في حالة تفشيه".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، دعا، الأربعاء، الأطراف المتحاربة في اليمن إلى وقف القتال وبذل الجهود لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا المستجد.

كما دعا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض.

 


اليمن

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مارتن جريفيث

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