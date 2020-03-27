اليوم السابع
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الكويت: ارتفاع عدد مصابى فيروس كورونا إلى 225 شخصا بعد تسجيل 17 حالة جديدة

الجمعة، 27 مارس 2020 12:23 م
الكويت: ارتفاع عدد مصابى فيروس كورونا إلى 225 شخصا بعد تسجيل 17 حالة جديدة وزير الصحة الكويتى باسل الصباح
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة 17 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى 228 حالة.

 

وأوضحت "الصحة الكويتية" - فى بيان رسمي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - أن الحالات الجديدة شملت خمس حالات مرتبطة بالسفر، منها أربع حالات لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر للولايات المتحدة والسعودية ومصر وفرنسا، وحالة واحدة لمقيم مصرى مرتبطة بالسفر إلى الأردن.


وأضافت أن هناك تسع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر، منها سبع حالات لمواطنين كويتيين، وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية العراقية، وحالة لمقيم من الجنسية السودانية، بالإضافة إلى ثلاث حالات قيد التقصى الوبائي، منها حالتين لمقيمين من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية البنجلادشية.


وأشارت إلى أنه بالنسبة للحالات التى تتلقى الرعاية الطبية فى العناية المركزة، فقد بلغ عددها 11 حالة، منها سبع حالات مستقرة، وأربع حالات حرجة، فيما بلغ عدد المسوحات المخبرية 18 ألفا و301 مسحة، فضلا عن ارتفاع إجمالى من أنهوا فترة الحجر الصحى إلى 891 شخصا


وأهابت "الصحة الكويتية" بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء الكويتي، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية فى الدولة، والتى تهدف لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.


 تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن فى وقت سابق اليوم، شفاء ثمانية من الحالات المصابة بفيروس "كورونا"؛ ليصل إجمالى عدد المتعافين إلى 57 شخصا.


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