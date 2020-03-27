القبض على 21 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بشبرا الخيمة وقليوب

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 21 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية ، بالقبض على 21 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام الخصوص وقليوب وكفر شكر وشبرا الخيمة وطوخ وتم ضبط 900 قرص مخدر،و180جرام هيروين ،و600جرام حشيش وكيلو ونصف استروكس،و170جرام بانجو وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات. والتي توالت اعترافاتهم بأن المضبوطات بقصد البيع والترويج علي عملائهم وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

كما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 254 محكوم عليهم، و15 حكما جنائيا، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 254 محكوما عليهم بإجمالى 7036 أحكام منفذة " 751 حكمًا جزئيًا و182حكمًا مستأنف"، وتحصيل 6034 غرامات، وتحرير 54 مخالفة.

كما تم شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة واسفرت الحملة عن تحرير1774مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية وتحرير 440 مخالفة انتظار خاطئ، 196 تصالح فورى، وسحب 25 دراجة نارية وحجز 14دراجات، وتحصيل مبلغ 49400جنيه.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة العقيد احمد سليم، تم ضبط 25قضية تموينية، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و19 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتى بمجال الغش التجارى ومصانع غير مرخصة وقضية حجب سلع واحتكار.