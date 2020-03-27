الفلبين تٌسجل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الجمعة، تسجيل 96 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليبلغ إجمالى عدد الإصابات بالفيروس فى البلاد 803 حالات، وأوضحت السلطات، فى تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار)، أن حالات الإصابة الجديدة تشكل أعلى نسبة إصابات فى يوم واحد تشهدها الفلبين، وذلك مع إجراء عدد أكبر من الأشخاص المشتبه فى إصابتهم بالفيروس فحوص عقب وصول أدوات اختبار من بلدان مانحة.

وسجلت وزارة الصحة الفلبينية تسع حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 54 حالة، بينما تماثل 31 مصابًا للشفاء.

و كانت الرابطة الطبية الفلبينية، قد اعلنت يوم أمس الخميس، عن وفاة تسعة أطباء فى البلاد بسبب فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع عجز المستشفيات عن استيعاب المصابين وشكوى الأطباء من عدم توفير الحماية اللازمة لهم، من جهته قال نائب رئيس الرابطة الطبية، بينيتو أتيانزا، فى تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية، "لو كان الأمر موكلا إلى ، لطالبت بإجراء اختبار (الكشف عن الإصابة بالفيروس) للعاملين فى الصفوف الأمامية أولًا واختبارهم مجددًا بعد مرور سبعة أيام، لأن الأطباء قد يكونوا حاملين للفيروس".

وأشارت الصحيفة إلى أن وفاة الأطباء زاد من المخاوف المتعلقة بأن الأزمة الصحية فى الفلبين أسوأ بكثير مما يتم الإعلان عنه رسميًا، وذلك مع تأكيد وفاة 38 شخصًا فقط بسبب الفيروس.

وأعلنت ثلاثة مستشفيات كبرى فى العاصمة الفلبينية مانيلا، أمس الأربعاء، أنها لا تستطيع استيعاب مزيد من الحالات المصابة بفيروس كورونا ولن تستقبل عددًا إضافيًا بعد الآن.