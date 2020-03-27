الغرفة التجارية بالمنيا: انهاء المشكلات المتعلقة بعمل المخابز أثناء الحظر

وقال المحاسب أحمد راضى مخلوف رئيس مجلس الإدارة، إن الغرفة تلقت شكاوى من أصحاب مخابز ومواطنين بشأن التكدس الناتج عن بدء إنتاج الخبز متأخرا في أول يوم لتطبيق حظر التجوال، فتمت مخاطبة المهندس إبراهيم العربى رئيس الإتحاد العام للغرف، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتطبيق الاستثناءات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، الخاص بالمخابز والبقالة، وتم إتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإنهاء هذه الأزمة.

أضاف "مخلوف" أن محافظ المنيا أصدر الكتاب الدورى رقم 27 لسنة 2020 لتوضيح العديد من الاستفسارات بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، ووجه بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، لتذليل أى مشكلات تواجه عملية إنتاج الخبز وتوفيره للمواطنين فى الأوقات المعتادة.

وقد وجه مجلس إدارة الغرفة الشكر لمحافظ المنيا، لسرعة الاستجابة وتحقيق مطالب التجار وأصحاب المخابز، وللمهندس إيراهيم العربى رئيس الإتحاد العام للغرف، وغرفة عمليات الإتحاد لتحركها السريع والفعال لصالح التجار فى كافة محافظات مصر.

وناشدت "الغرفة" التجار والمواطنين بالتواصل الدائم معها لأنها "بيت التاجر" فى كل ما يواجه سير الأنشطة التجارية من مشكلات أو معوقات.

وفي سياق متصل، أعلنت الغرفة التجارية بالمنيا، عن انتظام حركة عمل كافة المنشآت التموينية وتشمل: مطاحن، مخابز، صوامع، البقالة التموينية، الأسواق، السوبر ماركت، المتواجدة خارج المراكز التجارية على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع دون توقف ودون التقيد بساعات حظر التجوال، وذلك بناءا على توجيهات وتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وما تم مناقشته مع رئيس مجلس الوزراء باجتماع مجلس المحافظين، وتوجيه مديري مديريات التموين بكافة محافظات الجمهورية.

كما أكدت "الغرفة" علي انتظام عمل كافة المصانع دون توقف، وانتظام حركة التداول والنقل والتوزيع لكافة العربات والسيارات والمركبات الخاصة بنقل وتوزيع البضائع والسلع الغذائية والمحاصيل، والخضر والفاكهة وما في حكمها، لضمان انتظام عملية الإمداد والتموين والتوزيع لكافة الأنشطة المرتبطة بالسلع والصناعات الغذائية والخضر والفاكهة دون التقيد بساعات الحظر.